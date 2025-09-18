Dos turistas increpan en Zocodover a los activistas de la lectura de nombres de niños asesinados en Gaza

La lectura de los nombres de los niños asesinados en Gaza, una actividad organizada en la plaza de Zocodover por la Plataforma Toledo por Palestina, ha sido interrumpida sobre las 18:00 horas por dos "mujeres turistas" que han increpado a los participantes, generando un momento de tensión que requirió la intervención policial.

Una de las participantes, visiblemente molesta, ha relatado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha los hechos. "Dos mujeres sionistas han llegado hasta la zona donde se están leyendo los nombres increpando, intentando que no se lleve a cabo la actividad". Según su testimonio, la agresión fue verbal, con las mujeres "insultándonos, intentando llegar hasta donde está la lectura" y "echando las manos" a los activistas.

"Nosotros tenemos permiso de la Delegación del Gobierno", ha explicado la mujer, "y cuando les hemos dicho que por favor nos dejasen seguir, han empezado a hacer aspavientos". La situación ha escalado hasta el punto de que los organizadores han decidido llamar a la policía.

El acto ha empezado a las 12:00 de la mañana y la previsión es que termine a las 20:00 horas.

Al ser preguntada sobre las palabras exactas proferidas por las turistas, la activista afirmó que las dos mujeres les han llamado "genocidas a nosotros". Además de los insultos, las turistas tomaron fotografías de los participantes. "Nos han hecho fotos y nos preocupa porque hay gente que no quiere y no tiene por qué salir en medio de ningún lugar", manifestó.

La policía se ha personado en el lugar para mediar en la situación. El evento, desarrollado en la plaza de Zocodover, ha comenzado a las 10:00 y está programado para terminar a las 20:00. A pesar del incidente, la lectura de los nombres de los niños asesinados en Gaza ha continuado por parte de los manifestantes.