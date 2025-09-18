Carlos Velázquez quiere que Sithon's siga abierta como discoteca: "Creo que no cierran, creo que es algo publicitario"

Uno de los espacios del interior de la sala nocturna más antigua de Toledo.

El intrigante vídeo publicado por la discoteca Sithon's la noche de este lunes no ha dejado indiferente a nadie. Cientos de comentarios inundaban las redes sociales durante horas. Hasta el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha pronunciado esta mañana sobre el asunto.

El edil ha deslizado la posibilidad de que el cierre de la mítica sala de fiestas no sea definitivo. También ha deseado que el espacio siga siendo una discoteca para mantener los recuerdos y el pulso del ocio nocturno en la capital regional.

"Creo que no la cierran, creo que es un tema publicitario (...)", ha dejado caer tras ser preguntado por los medios de comunicación durante la inauguración de la exposición 'La Matemática de la Emoción', tal y como recoge Europa Press.

Velázquez ha destacado que se trata de un espacio "donde muchísimos toledanos de muchas generaciones han pasado grandes momentos" y ha deseado que los ciudadanos de la capital quieren que siga siendo una discoteca.

Una sala que el alcalde, en representación de los toledanos, quiere que siga representando un emblema del ocio de la ciudad.

La discoteca abrió sus puertas en 1969.

La discoteca Sithon's, que abrió en el año 1969, publicaba el lunes en su cuenta de Instagram un vídeo que colgaba el cartel de 'Se alquila', lo que dejaba entrever un posible cierre tras más de 50 años de historia.

"Se apagan las luces de un lugar que ha marcado generaciones", decía la voz en off del vídeo, locutado por la concejala socialista y relaciones públicas del local, Marta Medina. Una grabación que, tanto por su tono como por su contenido, denotaba el cierre definitivo de las instalaciones. Habrá que esperar para conocer el desenlace de la historia.