Subastan 13 parcelas para construir 3.500 viviendas en la urbanización El Quiñón de Seseña (Toledo)

Este miércoles ha salido a subasta 13 parcelas de la urbanización El Quiñón en la localidad de Seseña (Toledo). Estos terrenos edificables podrán albergar hasta 3.500 nuevas viviendas.

La oferta ha sido publicada en el portal Subastas Trademat, lugar donde los inversores que estén interesados podrán pujar hasta el próximo 23 de septiembre. La subasta se llevará a cabo ante la administración concursal con apertura de sobre ante notario.

Estas 13 parcelas con calificación urbana situadas cerca del polígono industrial de Illescas (Toledo) comprenden el 20 por ciento de los terrenos, concretamente 11 hectáreas. Este proyecto inmobiliario atraería hasta 10.000 nuevos vecinos al municipio toledano que pasaría de 29.000 a 40.000 habitantes.

Imagen aérea de El Quiñón en Seseña. YouTube

"La alta demanda en la zona por su proximidad a Madrid hace que sea un buen momento para seguir edificando", ha explicado en nota de prensa el director y cofundador de Subastas Trademat, Luis María Arnaiz.

Arnaiz ha aclarado que "las casas construidas tienen ya plena ocupación, y las de nueva construcción están vendidas y con lista de espera".

El constructor Francisco Hernando fue el impulsor de esta urbanización que comenzó a construirse a principios de los 2000. En un inicio se planteó edificar 13.000 viviendas que se quedaron en 5.300.

La crisis del ladrillo en el año 2007 paralizó la construcción de más inmuebles. A pesar de ello, El Quiñón cuenta con cuatro centros de enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria, consultorio médico, instalaciones deportivas y un frecuente servicio de autobuses diarios a Madrid.