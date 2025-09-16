Llega a Toledo la movilidad eléctrica compartida: oportunidad para probar gratis los innovadores triciclos Minits

La movilidad eléctrica compartida llega a Toledo. El servicio de 'carsharing' Minits realizará una prueba en Toledo desde este miércoles hasta el próximo 22 de septiembre. Una oportunidad para probar los triciclos eléctricos y descubrir cómo funciona el servicio de forma gratuita.

Será en La Peraleda, a partir de las 17 horas de la tarde, donde también habrá demostraciones en directo de los vehículos.

Para participar es necesario tener más de 18 años e inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/Snd1B3gLss. No obstante, los menores de edad podrán ir de acompañantes siempre que se cumplimente la autorización previa.

Qué son los Minits

Los Minits son "innovadores triciclos eléctricos" ideales para moverte por la ciudad "de forma sostenible". Son "el futuro de la movilidad urbana", a través de un servicio que "combina comodidad, sostenibilidad y libertad de movimiento".

En las zonas donde Minits está implantado, los usuarios pueden localizar un vehículo disponible a través de una aplicación móvil, usarlo para desplazarse, pagar por los minutos de uso y estacionar y dejar el vehículo en otra zona de la ciudad.