Ilia Topuria anuncia una velada de lucha en la plaza de toros de Toledo: "El alcalde lo quiere y se lo vamos a dar"

El hispano-georgiano campeón del mundo del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria, se ha comprometido este martes a que la plaza de toros de Toledo acoja una de las veladas de artes marciales organizada por la promotora WOW.

"El alcalde lo que quiere es un evento de WOW en Toledo y se lo vamos a dar", así de contundente ha respondido Topuria al regidor toledano Carlos Velázquez que le ha lanzado dicha petición en el desayuno informativo celebrado este 16 de septiembre en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Velázquez, allí presente, ha insistido al luchador que la plaza de toros de la capital regional sería "el lugar idóneo". Por el momento, se desconoce la fecha, ya que no han ahondado en más detalles.

El presidente de la promotora en España de los eventos de la UFC, Arturo Guillén, también ha visto con buenos ojos la iniciativa: "Soy muy taurino y sería un sueño llenar una plaza de toros".

En este sentido, ha aclarado que desde WOW ya han promovido estas competiciones en otras plazas de toros de España como la de Vista Alegre (Madrid). "Tenemos una ventaja competitiva en nuestro país que hay que aprovechar. La lucha reúne muchos de los valores ancestrales de la tauromaquia", ha incidido Guillén.

Topuria y el paseo de Toledo que lleva su nombre

El pasado mes de marzo, el campeón del mundo de la UFC visitó la capital regional y se dio un auténtico baño de masas en una jornada repleta de actos. Tras ser recibido por el alcalde y varios miembros de la Corporación, anunció en primicia el cambio de su apodo habitual, pasando de 'El Matador' a 'La Leyenda'.

Después Topuria conoció de primera mano el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y por la tarde participó en la reapertura del pabellón de San Lázaro y como broche final inauguró el 'Paseo Ilia Topuria' en la Escuela de Gimnasia toledana.