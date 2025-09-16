El Ayuntamiento de Toledo aprueba compensar a Unauto con 678.000 euros por los sobrecostes de la DANA de 2023

Las cocheras y buena parte de la flota de Unauto, concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Toledo, quedaron enterrados en lodo. Javier Longobardo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este martes el expediente para restablecer el equilibrio económico del contrato de transporte urbano con la concesionaria Unauto, decisión vinculada a los sobrecostes por los daños ocasionados por la DANA de septiembre de 2023.

Según la documentación aprobada, el único coste resarcible a la concesionaria será el correspondiente al alquiler de la estación portátil de servicio de gas (370.000 euros) y al sobrecoste del gas (307.652,81 euros), lo que suma un total de 677.652,81 euros.

El acuerdo también fija que los 18 vehículos adquiridos por la empresa, procedentes del Ayuntamiento de Madrid, deberán figurar en la concesión con un valor residual de 12.616,60 euros.

Devastadora DANA

El Consistorio se vio obligado hace dos años a suspender por completo el servicio de autobús urbano tras la devastadora DANA que se cebó con la ciudad y especialmente con el Polígono industrial.

La central de Unauto, donde se aparcan todos sus autobuses, quedó anegada y la empresa perdió la mitad de su flota de vehículos, que quedó sepultada en sus cocheras entre el barro y lodo.

Con la decisión adoptada en Junta de Gobierno, el Consistorio busca ajustar las cuentas del servicio y garantizar su continuidad en condiciones de equilibrio económico.