Se vende un edificio del siglo XVI en el Casco de Toledo: patio, biblioteca histórica, rejería de forja y una cueva habitable

Un imponente edificio del siglo XVI, ubicado en la calle Santa Leocadia en el Casco Histórico de Toledo, se encuentra en venta por 1,2 millones de euros. Aunque el anuncio promocional del inmueble lo describe como un Bien de Interés Cultural (BIC), no figura en el listado oficial con esta calificación ni está catalogado como monumento en el Plan Especial del Casco Histórico. Sí tiene nivel 'P', el segundo en el escalafón de protección patrimonial de la ciudad.

Cuenta con una superficie de casi 900 metros cuadrados y, según el anuncio publicado en portales como Idealista, fue en su día "residencia de personajes ilustres y lugar de paso para artistas como Victorio Macho y Jean Marzelle".

La propiedad ofrece una serie de elementos arquitectónicos de gran valor, entre los que se incluyen "un patio original restaurado, una escalera monumental, rejería de forja artesanal, azulejos tradicionales, una biblioteca histórica y una cueva subterránea habitable".

Patio de la finca.

Distribución de la finca

Se distribuye en tres plantas principales, una entreplanta y un local independiente de 60 metros cuadrados, ubicado bajo el salón principal, con acceso propio.

En la planta baja, se encuentra la entrada principal, un patio toledano central con fuente y elementos originales, un salón de 60 metros cuadrados, cocina, aseo y acceso a una cueva subterránea.

La entreplanta dispone de una habitación de 30 metros cuadrados. En la primera planta, una galería con suelo de madera rodea el patio, junto con 10 habitaciones y cuatro baños completos.

La segunda planta tiene acceso independiente adicional y alberga cuatro apartamentos, cada uno con salón, cocina, dormitorio y baño, además de una amplia terraza con vistas. Tres de estos pisos están destinados al uso turístico y uno más está alquilado a largo plazo.

El inmueble cuenta con actividad turística autorizada y actualmente en funcionamiento. "Combina el valor patrimonial con un uso moderno y versátil. Ideal para inversores del sector turístico, instituciones, fundaciones o residencias exclusivas", destacan los vendedores.