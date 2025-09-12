Una avería en el tren turístico de Toledo corta al tráfico la calle la Paz y obliga a trasladar la cabecera de autobuses
A las 14:40 horas se ha restablecido la circulación tras más de una hora.
Una avería en el conocido tren turístico de Toledo, a la altura de la calle de la Paz y junto al Museo del Ejército, ha obligado a cortar el tráfico durante algo más de una hora y trasladar la cabecera del transporte urbano hasta las dársenas del remonte mecánico de Safont.
El incidente ha ocurrido en torno a las 13:00 horas, según ha informado la Policía Local a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, y se ha restablecido la circulación con normalidad a las 14:40 horas, una vez se ha reparado el tractor del trenecito.
La mayoría de las líneas del servicio urbano de autobuses tienen punto de salida y llegada en esta ubicación, junto a la plaza de Zocodover, por lo que la incidencia ha afectado a numerosos ciudadanos y visitantes.
"Los vehículos han ido saliendo por la calle Cervantes, Doce Cantos hasta llegar al Puente de Alcántara", ha indicado el agente encargado de organizar el tráfico.