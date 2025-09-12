Una avería en el tren turístico de Toledo corta al tráfico la calle la Paz y obliga a trasladar la cabecera de autobuses

La incidencia se ha registrado en el tractor del conductor del vehículo.

Una avería en el conocido tren turístico de Toledo, a la altura de la calle de la Paz y junto al Museo del Ejército, ha obligado a cortar el tráfico durante algo más de una hora y trasladar la cabecera del transporte urbano hasta las dársenas del remonte mecánico de Safont.

El incidente ha ocurrido en torno a las 13:00 horas, según ha informado la Policía Local a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, y se ha restablecido la circulación con normalidad a las 14:40 horas, una vez se ha reparado el tractor del trenecito.

La mayoría de las líneas del servicio urbano de autobuses tienen punto de salida y llegada en esta ubicación, junto a la plaza de Zocodover, por lo que la incidencia ha afectado a numerosos ciudadanos y visitantes.

Turistas esperando en las escaleras del Museo del Ejército.

"Los vehículos han ido saliendo por la calle Cervantes, Doce Cantos hasta llegar al Puente de Alcántara", ha indicado el agente encargado de organizar el tráfico.