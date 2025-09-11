Tomás Bastos se consagra ganador del XXV Alfarero de Oro 2025 en Villaseca de la Sagra (Toledo)

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo) ha hecho públicos los premios correspondientes a la XXV edición del Alfarero de Oro, uno de los certámenes de referencia en el panorama novillero.

Tras la celebración de las ocho novilladas con picadores que han integrado el ciclo y las votaciones del jurado, se han distinguido a los novilleros, profesionales y ganaderías más destacadas de esta edición.

Los galardones han quedado establecidos de la siguiente manera y por categorías:

Mejor faena: Tomás Bastos

Tomás Bastos Mejor Novillo: Nº 26 "Enarbolado", de la ganadería de Conde de Mayalde

Nº 26 "Enarbolado", de la ganadería de Conde de Mayalde Mejor Ganadería: Conde de Mayalde

Conde de Mayalde Mejor Banderillero: Héctor García

Héctor García Mejor Peón de Brega: Daniel Duarte

Daniel Duarte Mejor Picador-Trofeo Agustín Pérez Mejorcito: José María González

José María González Triunfador del Alfarero de Oro 2025: Tomás Bastos

Entre los premiados destaca la figura del novillero portugués Tomás Bastos, que no solo ha sido reconocido con el galardón a la Mejor Faena, sino también como Triunfador del Alfarero de Oro 2025, lo que consolida como uno de los nombres propios del escalafón.

Referente

La organización ha resaltado que este XXV aniversario supone un hito en la historia del Alfarero de Oro, que durante un cuarto de siglo ha apostado por la seriedad en la presentación de las reses, la exigencia en el ruedo y la promoción de los jóvenes valores de la tauromaquia.

Villaseca de la Sagra, con este certamen, reafirma su compromiso con la fiesta y con la defensa de una feria que se ha consolidado como referente indiscutible en el calendario taurino nacional.

Con esta edición especial, celebrando sus bodas de plata, el municipio toledano vuelve a situarse como un punto de encuentro entre los distintos aficionados, profesionales del sector y ganaderos, manteniendo vivo un proyecto que, año tras año, contribuye al futuro y la promoción del toreo.