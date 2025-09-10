Mora se prepara para vivir sus fiestas patronales con un programa repleto de actividades para todos los públicos

La localidad de Mora (Toledo) ultima los detalles para la celebración de sus fiestas patronales, que se desarrollarán entre el 13 y el 17 de septiembre, trayendo este año un programa más amplio y variado que nunca.

La preferia, que ya arranca con campeonatos deportivos y actividades culturales, sirve de pistoletazo de salida a unas jornadas que reunirán a vecinos y visitantes en torno a la música, la tradición y el espíritu comunitario.

Los días previos al inicio oficial de las fiestas ya se están viviendo con intensidad en la localidad. El programa de prefería incluye torneos de pádel y fútbol, concursos gastronómicos, citas culturales como rutas teatralizadas y encuentros con asociaciones locales, además de espectáculos infantiles pensados para toda la familia.

Con ello, el municipio consigue alargar el ambiente festivo durante casi una semana, preparando el terreno para los grandes días en los que la devoción al patrón, el Cristo de la Vera

Cruz, se combinará con la oferta musical y lúdica.

Tradiciones vivas

El calendario festivo tiene su corazón en los actos religiosos en honor al patrón, con la tradicional misa solemne, procesión y ofrenda floral.

Se trata de una de las citas más esperadas por los vecinos, en la que la participación popular es masiva y en la que ponen en relieve los valores de identidad y pertenencia de la comunidad.

Junto a ello, tampoco faltarán los desfiles de gigantes y cabezudos, el pasacalles con charangas y peñas locales, y los tradicionales encierros infantiles y actividades taurinas que cada año concentran a cientos de personas en la plaza del municipio.

Diversión asegurada

La música volverá a ser uno de los grandes atractivos de estas fiestas. Este año destacan las actuaciones de las orquestas Maxims y Buona-Sera, que animarán las noches con repertorios variados para todos los gustos y edades.

A ello se suman las verbenas populares, las sesiones de DJ y el espectáculo piromusical que pondrá luz y color en el cielo de Mora.

El programa incluye también el tradicional Día del Niño, con espectáculos familiares, juegos, una gran fiesta de la espuma y precios reducidos en las atracciones de feria, todo pensado para que los más pequeños disfruten de su jornada especial.

Fiestas participativas

El Ayuntamiento de Mora ha destacado en su programación que se trata de unas fiestas "para todos", donde la implicación de colectivos, asociaciones y hermandades locales resulta fundamental para mantener vivas las costumbres y enriquecer la programación.

La alcaldía ha subrayado la importancia de este tipo de eventos como motor de convivencia, dinamización cultural y atractivo turístico.

Con un calendario que se extiende desde la preferia hasta el 17 de septiembre, Mora se prepara para vivir días intensos en los que la tradición y la modernidad vuelven a darse la mano.

Vecinos y visitantes tienen por delante una oportunidad única de disfrutar de la hospitalidad moracha y de unas fiestas que, año tras año, refuerzan su carácter de punto de encuentro imprescindible en la provincia de Toledo.