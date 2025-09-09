Las Ferias de San Mateo llegan a Talavera con la música de Demarco Flamenco, Paco Pil o Javi Cantero

Talavera de la Reina se prepara para vivir cuatro días de fiesta, música y tradición con las Ferias de San Mateo 2025, que se celebrarán del 18 al 21 de septiembre. El Ayuntamiento ha destinado a esta edición un presupuesto global de 239.000 euros, similar al de 2024, de los que 107.300 se emplean en la contratación de artistas.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, junto con la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, han sido los encargados de presentar la programación de unas fiestas que han calificado como "gran motor económico" para la ciudad.

"Nuestras ferias forman parte de la historia de Talavera, por las que han pasado muchas generaciones y necesitan tener ese apoyo de los que estamos en los gobiernos municipales", ha señalado el alcalde. Gregorio ha recordado que serán jornadas para disfrutar "en paz y armonía" junto a familiares y amigos, en unas "ferias de primera en una gran ciudad como es Talavera de la Reina".

Pregonero y alumbrado

El inicio de las Ferias se marcará el jueves 18 de septiembre con el encendido del alumbrado. A las 22:00 horas tendrá lugar el pregón a cargo de Guillermo Rejón Miguel, presidente de Baloncesto Talavera y exjugador de la ACB. Tras su intervención, se celebrará un gran espectáculo pirotécnico.

Sobre el cartel de esta edición, el alcalde ha explicado que el concurso quedó desierto, por lo que se ha rescatado un diseño histórico de Enrique Ginestal de 1946, "y a mí me parece muy entrañable".

Conciertos

La programación musical arrancará con Demarco Flamenco tras el pregón en la Plaza de la Comarca, y a las 23:30 horas se celebrará en la Plaza de la Reina el concierto de Anita Yes junto a Sergio Blázquez, locutor de Cadena 100 y DJ con experiencia en eventos nacionales.

El viernes 19, Molan los 90 reunirá en la Plaza de la Comarca a Paco Pil, Fragma, Lasgo, Marian Dacal & Eva Marti, Brisa Play y Santi García.

A las 23:30 horas actuará Sara de 'Las Chuches' en la Plaza de la Reina, mientras que en la caseta municipal se subirán al escenario la Escuela de Danza Fernando Jiménez "El Zapata", El Baúl de los Recuerdos y la Orquesta Maverick.

El sábado 20, el Festival Radiolé tomará la Plaza de la Comarca con Javi Cantero, El Balilla, El Bomba y otros artistas. A las 23:30 horas, Con más Flow ofrecerá un tributo oficial al reggaetón, con repertorio de 30 años del género. La caseta municipal acogerá la Escuela de Danza de Miriam Jiménez, un concierto de copla y la Orquesta Trébol.

El domingo 21 se celebrará la tercera edición del Talavera Fest en la Plaza de la Comarca, con actuaciones de Gloria Bendita, De Sal y Canela, la Escuela de Baile de Tamara Maestro y Society Danza Studio. En la caseta municipal actuarán la Escuela de Danza Rosa María Loaisa, Juan Pablo López y la Orquesta Kristal.

Actividades infantiles

La concejalía de Familia ha preparado una caseta infantil con actividades gratuitas para niños de 5 a 12 años, abierta el sábado y domingo de 17:00 a 20:00 horas. Para los menores con TEA, se habilitarán horas sin música en las atracciones el viernes y sábado de 18:00 a 20:00 horas.

El mercadillo ferial se instalará del 18 al 21 en el Parque de la Alameda, mientras que el mercado de artesanía del Paseo de los Arqueros estará abierto el sábado y domingo de 11:00 a 22:00 horas. Además, el sábado 20 se celebrará la gran corrida de toros con Morenito de Aranda y seis astados de la ganadería Peñajara en La Caprichosa.

Dentro de la programación cultural, el viernes y sábado el Teatro Palenque acogerá We love disco, una experiencia inmersiva para los amantes del género.

Recinto ferial

La concejal ha resaltado que los cambios realizados en el recinto han sido un éxito y "han venido para quedarse".

Se incorporan dos nuevas casetas en la Plaza de la Comarca y la denominada Placita, entre la Plaza de la Reina y de la Comarca, servirá como zona de descanso con food trucks y sin música, buscando más espacios para que la feria siga creciendo.