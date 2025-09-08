El alcalde de Toledo busca en China capital y turismo reuniéndose con responsables de la ONU, el ICEX y aerolíneas

Nueva jornada en China, esta vez en la "principal feria económica" de Asia. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto a la delegación toledana, ha participado en la XXV Feria de Inversión de Xi'an, uno de los eventos más prestigiosos en el ámbito de la atracción de capital a nivel global, señalan desde el Ayuntamiento de Toledo. El objetivo no es otro que fortalecer los lazos económicos y turísticos, abriendo así un nuevo capítulo para la ciudad.

La asistencia a este evento clave subraya el compromiso de Toledo de atraer "la inversión china y facilitar la expansión" en el extranjero. Velázquez ha mantenido reuniones estratégicas con figuras como Jaime Lorenzo García-Ormaechea, responsable del ICEX en China, y Pedro Manuel Moreno Fernández, vicesecretario general de la UNCTAD de las Naciones Unidas.

Estos encuentros buscan explorar nuevas vías para atraer un "turismo de calidad", reforzando la posición de Toledo como un destino de referencia, indican desde el Consistorio toledano.

Reunión con el responsable del ICEX.

El alcalde Carlos Velázquez en uno de los momentos de la jornada.

Reuniones con aerolíneas

Además de fomentar la inversión, la expedición española ha aprovechado la oportunidad para reunirse con varias aerolíneas que conectan ciudades chinas con Madrid. La meta es capitalizar estas rutas para promover Toledo como una parada para los viajeros asiáticos.

Velázquez ha asegurado que se celebrarán "próximamente reuniones en las oficinas de las aerolíneas en Madrid” con el fin de concretar estas alianzas.

La jornada ha sido descrita por el regidor como "muy productiva". "El viaje está siendo intenso, pero muy fructífero, reforzando los vínculos culturales e históricos, para situar a Toledo en el mapa de destinos preferentes para el turismo internacional procedente de China”, ha concluido.