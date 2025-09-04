El Teatro de Rojas levanta el telón con más de 40 espectáculos este otoño: consulta las entradas y abonos

Una de los emblemas culturales de Toledo levanta el telón. La temporada de otoño del Teatro de Rojas se extenderá hasta enero de 2026 con más de 40 espectáculos en seis grandes ciclos, con propuestas que van desde los clásicos del Siglo de Oro hasta estrenos nacionales, danza, lírica y teatro familiar. "Se consolida como referente cultural en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país”, ha señalado la concejala de Cultura, Ana Pérez, durante la presentación de las propuestas junto al director del teatro, Paco Plaza.

Este otoño se celebrará la XXXIII Muestra de Teatro Clásico ‘Toledo Siglo de Oro’, con 12 montajes que comenzará el 5 de octubre con ‘Numancia’, de José Luis Alonso de Santos, y cerrará en enero con ‘La vida es juego’, dirigida al público escolar. Entre los títulos figuran ‘Lo que son mujeres’ de Rojas Zorrilla, ‘Don Gil de las calzas verdes’ de la Fundación Siglo de Oro, ‘Los dos hidalgos de Verona’ de Shakespeare y ‘Mi vida en el arte’ de Rafael Álvarez El Brujo.

Por otra parte, el Ciclo Internacional de Danza contará con el Ballet de Kiev que interpretará ‘El lago de los cisnes’ y la Compañía Eva Yerbabuena ‘Yerbagüena’. Mientras que dentro del Ciclo Lírico se interpretarán clásicos como ‘La rosa del azafrán’, ‘Nabucco’ o ‘La traviata’.

Apuesta por el Cafetín

Ana Pérez ha indicado también que “los más pequeños tendrán su espacio con siete espectáculos, entre ellos ‘Todo es posible’ de Nueveuno, ‘Viaje a Oz. EMusical’ de Trencadís Produccions y ‘Blancanieves Superstar’ de La Ratonera Teatro.

Por su parte, la sala off El Cafetín estrenará un abono propio con cinco obras, entre ellas el estreno nacional de ‘Yo sé quién soy, y soy Sancho Panza’, del actor toledano Jacobo Gallego.

Ya fuera de ciclo, destacan montajes como ‘Un monstruo viene a verme’ de LaJoven, ‘Asesinato en el Orient Express’ de Agatha Christie con Juanjo Artero y el regreso del Gran Circo Acrobático de China con Mysteries of China.

Por su parte, el director del coliseo toledano, Francisco Plaza, ha recordado que además de la nueva programación, se incluyen los tradicionales conciertos de Navidad, Año Nuevo y Reyes; así como la gala de entrega de los Premios Teatro de Rojas, que tendrá lugar el próximo 3 de octubre.

Venta de abonos y entradas

La venta de abonos se abrirá del 11 al 18 de septiembre, excepto para los ciclos de Danza y Lírico cuyo plazo será del 12 al 18 de septiembre, mientras que las entradas individuales estarán disponibles a partir del 19 de septiembre en taquilla y en la web del Teatro de Rojas.