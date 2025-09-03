Olías del Rey protegerá a las mujeres que visiten sus fiestas patronales a través de las "pulseras centinela"

La localidad de Olías del Rey (Toledo) contará este año con un dispositivo reforzado y coordinado para garantizar la seguridad de los asistentes a sus fiestas, que se celebrarán del 26 de septiembre al 7 de octubre.

Así lo han confirmado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y la alcaldesa de la localidad, Charo Navas, durante la Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles.

Tolón ha explicado que el objetivo principal de la reunión fue coordinar los medios, personal y actuaciones de todos los servicios intervinientes, garantizando que las actividades se desarrollen con normalidad y seguridad para vecinos y visitantes.

La delegada ha destacado la importancia de la coordinación entre Guardia Civil, Policía Local y seguridad privada, así como la necesidad de que los ciudadanos disfruten de las fiestas con responsabilidad y respeto a las normas de convivencia.

Medidas implantadas

La Guardia Civil centrará su labor en eventos con mayor afluencia de público, como los encierros y las verbenas, realizando vigilancia, control de accesos e intervención si fuera necesario, sin descuidar los espacios menos concurridos.

Como novedades de este año, la Policía Local contará con un dron que facilitará las labores de control y vigilancia. Además, en materia de prevención de la violencia de género, se pondrá en marcha la "pulsera centinela" en los Puntos Violeta.

Junta local seguridad olias

Esta pulsera permitirá a las mujeres detectar si su bebida ha sido adulterada, reforzando la protección frente a casos de sumisión química.

La alcaldesa, Charo Navas, ha resaltado la coordinación permanente entre Policía Local y Guardia Civil y ha agradecido la implicación de todos los cuerpos de seguridad.