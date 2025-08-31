El PP critica que las obras en la TO-23 coincidan con la vuelta al trabajo en el Polígono de Toledo: "Han tenido 2 meses"

El PP en la ciudad de Toledo ha criticado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible vaya a comenzar este lunes, 1 de septiembre, las obras del carril bici que unirá Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia -el barrio del Polígono-, afectando al tráfico de una zona congestionada de por sí.

“No entendemos que hayan tenido dos meses, como son julio y agosto, en los que baja el volumen de tráfico para ejecutar estas obras y lo hagan ahora, cuando la zona industrial retoma la mayor parte de su actividad”, ha asegurado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, en una nota de prensa.

Jiménez ha reclamado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio “que ejecuten las obras del misterioso tercer carril que han sido anunciadas por Tolón desde el 2021”, y de las que no tenemos noticias ni fecha de licitación del proyecto, agravando un problema que sufren a diario nuestros vecinos.

“Toledo no puede esperar ni un minuto más a que se ejecute el tercer carril, que es mucho más necesario para la movilidad de la ciudad, que un carril bici”, ha puntualizado

Del mismo modo, el concejal popular ha recordado que cada día acceden a Toledo una media de 75.000 vehículos por las diferentes entradas de la ciudad, y la falta de infraestructuras provoca “atascos y problemas de tráfico con dificultades de acceso al hospital, las consejerías y las diferentes empresas, y un mayor riesgo de accidente”.

AVE

Por otra parte, también ha señalado que el tercer carril es fundamental para desarrollar la propuesta ‘Toledo AVE’ que el Ayuntamiento ha presentado al Ministerio para desencallar el paso de la línea Madrid-Lisboa por la ciudad con un "andén flotante" situado en la parcela del antiguo matadero.

El concejal de Movilidad ha recordado, además, que el Ayuntamiento ya ha comenzado a poner solución a este problema con la construcción del vial de conexión que unirá Azucaica y el Polígono y que “marcará un antes y un después en la movilidad de la ciudad”.