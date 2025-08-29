El espectáculo 'Popeye Torero' en Villaseca (Toledo) se celebrará por primera vez sin personas con acondroplasia

La localidad toledana de Villaseca de la Sagra acoge este sábado, 30 de agosto, el espectáculo cómico taurino 'Popeye Torero' enmarcado en sus Ferias y Fiestas de la localidad. Se celebrará por primera vez sin la participación de personas con acondroplasia, tras la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fuentes del Gobierno regional han informado a EFE de que la autorización solicitada por el Ayuntamiento del municipio sagreño para la celebración de la actuación se ha resuelto de forma favorable por cumplir los requisitos establecidos.

Además, han indicado que el alcalde de la localidad, Jesús Hijosa, ha firmado una declaración de responsabilidad en la que asegura que no participarán personas con acrondroplasia en dicho espectáculo.

Las mismas fuentes han señalado que acudirá a este evento cómico taurino un representante de la Administración para controlar y garantizar que se cumple la ley y que el espectáculo se desarrolla sin personas con acondroplasia.

Por su parte, el alcalde de Villaseca de la Sagra ha confirmado, en declaraciones a EFE, que la celebración del espectáculo ha sido autorizada por la Junta y que en él no participarán, como sí ha ocurrido en años anteriores, personas con acrondroplasia.

Adaptación del evento

cartel popeye torero

De hecho, Hijosa ha precisado que el evento se ha tenido que adaptar este año a las nuevas circunstancias e idear nuevas parodias en lugar de las que antes protagonizaban las personas con acondroplasia, que este año tampoco aparecen en el cartel del evento.

En este sentido, ha explicado que participan otros cómicos taurinos y ha señalado que "hay que adaptarse a la normativa" y que el público asistente conoce la situación gracias a la difusión del cartel informativo de la cita.