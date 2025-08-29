Cortes y desvíos en la TO-23, la carretera del Polígono de Toledo, desde este lunes 1 de septiembre

Las obras del carril bici que unirá los barrios de Santa María de Benquerencia y Santa Bárbara, en la ciudad de Toledo, y la instalación de una nueva pasarela peatonal que conectará las zonas residencial e industrial del Polígono toledano a la altura de las calles río Arlés y Valdemolinos provocarán "afectaciones al tráfico" en la carretera TO-23 desde el próximo lunes 1 de septiembre.

Así lo ha avanzado este viernes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha añadido que los cortes y desvíos se mantendrán "hasta la finalización de las obras", sin concretar tiempos estimados.

En concreto, según informa el Ministerio, desde el lunes 1 de septiembre a las 8:00 horas de la mañana se van a cortar los ramales de la TO-23 (uno en sentido Toledo y otro en sentido Ocaña) entre los kilómetros 2 y 3.

Dichos ramales permiten salir desde la TO-23 hacia la zona del Polígono en la que se encuentran los restaurantes de comida rápida McDonald's, Burger King o KFC o incorporarse a la propia carretera desde la calle río Arlés, respectivamente.



El cierre de los ramales, sin embargo, no impedirá que los vehículos que circulen por el tronco de la TO-23 lo puedan seguir haciendo "con total normalidad".

Además, para poder hacer la maniobra de colocación del tramo central de la nueva pasarela peatonal, habrá días puntuales en los que a partir de las 18.00 horas de la tarde se estrechará el carril derecho de la rotonda de la calle Río Arlés y se cortará el acceso al soterramiento de la TO-23.

Como itinerarios alternativos para los momentos en los que haya que cortar la TO-23 se ha optado por la calle Río Marchés (en sentido Toledo), que discurre por el Polígono industrial paralela a la carretera.

En sentido Ocaña, el tráfico entrará en la zona residencial del barrio. Lo hará desde la rotonda del paso soterrado y la calle Río Arlés hasta la conocida popularmente como rotonda de los conejos. Desde allí los vehículos descenderán de nuevo parcialmente por la calle Río Arlés y girarán a la derecha hacia la calle Río Guadalmena. Llegarán hasta la rotonda de la calle Estenilla y bajarán hasta otra rotonda que permitirá incorporarse de nuevo a la TO-23.

Presupuesto

El presupuesto vigente de las obras es de 3,6 millones de euros y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según el Ministerio, se trata de un proyecto que "permitirá mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios más vulnerables como peatones y ciclistas, ya que separa a estos últimos de la carretera y permite a través de la nueva pasarela cruzar la carretera TO-23 a distinto nivel evitando los pasos peatonales existentes".