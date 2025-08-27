La Diputación Provincial de Toledo ha presentado la programación del evento.

La Diputación Provincial de Toledo ha presentado la programación del evento.

Toledo

El festival Gastrofolk 2025 llena El Carpio de Tajo (Toledo) de sabor, música y tradición este fin de semana

Propuestas gratuitas y para todas las edades en este municipio toledano.

Más información: Planazo el próximo fin de semana en Yuncos (Toledo): cerveza artesana, 'food trucks', conciertos de música...

Isabel G. Villota
Publicada

El Carpio de Tajo se prepara para una nueva edición del festival Gastrofolk, evento que llenará de cultura, gastronomía y música el municipio toledano. La Diputación de Toledo vuelve a respaldar una cita que congrega gastronomía, artesanía, música y naturaleza, consolidándose como una de las grandes propuestas culturales del verano en la provincia.

Así lo ha indicado este miércoles el diputado de Cultura y Educación de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, acompañado del alcalde del municipio, Diego Martín, y de Jesús Torres, presidente de la Asociación Cultural Aires de Ronda.

Gastrofolk 2025 se celebra los días 29 y 30 de agosto con un extenso programa de actividades gratuitas para todas las edades, centradas en la fusión de cultura, naturaleza y tradición.

Estas son las propuestas

El viernes 29, la programación arrancará a las 18:30 horas con talleres infantiles artesanales. A las 22:00 horas se celebrará la inauguración oficial del festival, seguida del concierto del grupo Mixtura, que une las raíces musicales de Murcia y Castilla-La Mancha.

El sábado 30 de agosto comenzará con la ya tradicional Caminata Gastrofolk a las 8:00 horas desde la Plaza de España, una ruta para conectar con el paisaje local. A partir de las 11:00 horas abrirá el Mercado de Artesanía & Gastro, que se mantendrá activo durante toda la jornada.

Presentación de Gastrofolk.

Durante el día habrá múltiples propuestas: Showcooking con productos de la tierra, a cargo del Hostal Concepción (12:00 horas); Catas gastronómicas en doble sesión (13:00 y 19:00 horas) en los salones parroquiales; El III Concurso de Cocina de Empanadas y la actuación de la Ronda Raíces de Chiloeches (Guadalajara).

También se llevará a cabo la actividad “Tapeando Gastrofolk”, para degustar elaboraciones típicas acompañadas de vinos, vermú y cerveza artesana (13:30 horas); y Música en directo, DJ con tardeo ochentero y noventero, y el concierto de cierre (a las 22:00 horas) con la banda Vermú, llegada desde Albacete.

Así es la Ruta del Cocido Madrileño con sorteos, concursos y premios

Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas como las catas y talleres infantiles requieren inscripción previa a través de la web oficial: www.gastrofolk.es.