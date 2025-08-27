El festival Gastrofolk 2025 llena El Carpio de Tajo (Toledo) de sabor, música y tradición este fin de semana

El Carpio de Tajo se prepara para una nueva edición del festival Gastrofolk, evento que llenará de cultura, gastronomía y música el municipio toledano. La Diputación de Toledo vuelve a respaldar una cita que congrega gastronomía, artesanía, música y naturaleza, consolidándose como una de las grandes propuestas culturales del verano en la provincia.

Así lo ha indicado este miércoles el diputado de Cultura y Educación de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, acompañado del alcalde del municipio, Diego Martín, y de Jesús Torres, presidente de la Asociación Cultural Aires de Ronda.

Gastrofolk 2025 se celebra los días 29 y 30 de agosto con un extenso programa de actividades gratuitas para todas las edades, centradas en la fusión de cultura, naturaleza y tradición.

Estas son las propuestas

El viernes 29, la programación arrancará a las 18:30 horas con talleres infantiles artesanales. A las 22:00 horas se celebrará la inauguración oficial del festival, seguida del concierto del grupo Mixtura, que une las raíces musicales de Murcia y Castilla-La Mancha.

El sábado 30 de agosto comenzará con la ya tradicional Caminata Gastrofolk a las 8:00 horas desde la Plaza de España, una ruta para conectar con el paisaje local. A partir de las 11:00 horas abrirá el Mercado de Artesanía & Gastro, que se mantendrá activo durante toda la jornada.

Durante el día habrá múltiples propuestas: Showcooking con productos de la tierra, a cargo del Hostal Concepción (12:00 horas); Catas gastronómicas en doble sesión (13:00 y 19:00 horas) en los salones parroquiales; El III Concurso de Cocina de Empanadas y la actuación de la Ronda Raíces de Chiloeches (Guadalajara).

También se llevará a cabo la actividad “Tapeando Gastrofolk”, para degustar elaboraciones típicas acompañadas de vinos, vermú y cerveza artesana (13:30 horas); y Música en directo, DJ con tardeo ochentero y noventero, y el concierto de cierre (a las 22:00 horas) con la banda Vermú, llegada desde Albacete.

Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas como las catas y talleres infantiles requieren inscripción previa a través de la web oficial: www.gastrofolk.es.