El Ayuntamiento de Mora saca a la luz un documento de 1924 para rechazar el deslinde de vías pecuarias: "No existe ninguna"

El Ayuntamiento de Mora (Toledo) ha reaccionado a la respuesta de la Junta acerca del deslinde de la vía 'Cañada de las Sierras de Mora', una actuación que "afecta a 290 propietarios de fincas" del municipio. Sin embargo, el Consistorio ha recuperado un documento de 1924 en el que se indica que en la localidad "no existe vía pecuaria alguna".

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha envió un mensaje de tranquilidad al municipio expresando que la actuación no suponía "expropiaciones", sino un "trabajo de deslinde de vías pecuarias financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".

El Consistorio ha recordado que el alcalde, Emilio Bravo, solicitó el pasado 5 de agosto una reunión urgente con el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Rubén Torres. El objetivo sería "tratar los pormenores de su propuesta de permutar la vía de la Junta con los caminos públicos del municipio, manteniendo el ancho actual de los mismos". Un encuentro que todavía no se ha producido.

Según el Mapa de Vías Pecuarias publicado por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal de Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la vía que se pretende recuperar "está marcada como innecesaria". Una catalogación que se aprobó tras décadas de desuso por una Orden Interministerial de 16 de junio de 1931.

Ahora, un documento encontrado del pleno del 22 de agosto de 1924 ha sacado a la luz que la sesión se celebró para "informar en relación al Real Decreto del Directorio Militar de 5 de junio de 1924, que dictaba reglas encaminadas a la conservación de las vías pecuarias".

"Los escasos ganados que transitaban por la localidad en esos años lo hacían ya por los diferentes caminos vecinales, sin que constase ya entonces ningún documento sobre la existencia de vía pecuaria alguna", ha expresado.

Reunión

Bravo ha hecho llegar el documento al delegado, "para demostrar la no existencia de la vía pecuaria que pretenden recuperar en el término municipal de Mora". Y lo ha instado a cerrar fecha lo antes posible para la reunión solicitada.

"Pediré también a la Junta que desista de su intención y no lleve a cabo el deslinde previsto ante las pruebas presentadas", ha asegurado.

Ante la situación, el Consistorio ha remitido un escrito a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, "proponiendo una posible solución a esta sin razón que tiene muy preocupados a centenares de vecinos y propietarios de Mora".

"Esperamos la respuesta de la Delegación. Confiamos en que sea positiva y sirva para dar una solución definitiva a la demanda de la Junta, eliminando problemas, evitando las expropiaciones y la tremenda preocupación y desvelos de los agricultores morachos en estos últimos meses", ha sentenciado el alcalde.