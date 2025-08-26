El PP de Méntrida se suma a las protestas de los bodegueros: "Tampoco iremos a la Fiesta del Vino"

El Grupo Municipal Popular de Méntrida (Toledo) se ha sumado a las protestas de agricultores y bodegueros por el estado que presentan los caminos desde la dana de septiembre de 2023 y ha anunciado que sus concejales tampoco acudirán a la Fiesta del Vino prevista para el próximo sábado 30 de agosto.

Los populares aseguran en un comunicado que esta decisión la han tomado “en coherencia y apoyo a nuestros agricultores y bodegas”.

“Si nuestros agricultores y bodegas de Méntrida no van a la Feria del Vino, nosotros tampoco. Ellos son el alma de nuestra tierra y merecen respeto y apoyo”, ha indicado la portavoz del Grupo Municipal Popular, Yolanda Rodríguez.

Los 'populares' sostienen que "en numerosas ocasiones" han reclamado en los plenos municipales "la mejora de los caminos rurales, una infraestructura básica para garantizar la competitividad del sector, facilitar el trabajo en el campo y asegurar el futuro de nuestra denominación de origen".

Sin embargo, lamentan que "el alcalde y su equipo de Gobierno han hecho caso omiso, evidenciando una preocupante falta de compromiso hacia quienes con su esfuerzo diario dan prestigio y reconocimiento a Méntrida".

Apoyo a los bodegueros

Respecto a la protesta anunciada por la cooperativa y las bodegas locales, confirman que "respaldamos cien por cien este paso valiente porque entendemos que ya no caben más promesas incumplidas ni excusas vacías."

“El campo es nuestra identidad y nuestra riqueza. Es una vergüenza que el alcalde y su equipo, más preocupados por mantener sus elevados sueldos que por defender a quienes trabajan la tierra, sigan ignorando las necesidades de nuestros agricultores y bodegas. Si no saben gestionar como Méntrida merece, que se aparten y dejen paso a quienes sí creemos en el futuro del campo y en el valor de nuestra gente”, ha concluido Rodríguez.