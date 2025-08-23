El alcalde socialista de Noblejas pone fin a cinco días de huelga de hambre para presionar a Page

El alcalde socialista de Noblejas, Agustín Jiménez, ha puesto fin a la huelga de hambre que ha mantenido durante cinco días para pedir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la construcción de un instituto en su localidad.

Curiosamente, pocos minutos después de convocar a la prensa para informar que seguía adelante con su medida de presión, este regidor que ostenta el bastón de mando de manera ininterrumpida desde 1983 era trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

Allí, los médicos le dieron el alta tras chequear su estado de salud y le aconsejaron deponer su actitud. "En los últimos días, el deterioro era evidente por sus patologías. Le hicieron ver que si seguía adelante, las consecuencias podían ser irreversibles", han explicado fuentes del ayuntamiento noblejano consultadas por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que confirman que a estas horas "el alcalde está en su casa volviendo a recibir alimento y recuperándose".

Agustín Jiménez, de 76 años, inició este lunes la huelga de hambre para pedir al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que "cumpliese su promesa" de construir un instituto en esta localidad perteneciente a la comarca de la Mesa de Ocaña.

Pese a compartir partido con el presidente autonómico, Jiménez se ha mostrado muy crítico estos días con Page, a quien este mismo viernes invitaba a llevar a cabo un adelanto electoral "para ver lo que piensan de él los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

Carta de la Consejería

La petición de Jiménez era contestada de manera oficial por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través de una misiva en la que descartaban, al menos por el momento, la construcción de la infraestructura educativa porque en Noblejas "no hay un incremento significativo de alumnos".

El consejero del ramo, Amador Pastor, argumentaba que más allá de "no existir un incremento en las matrículas, en determinados cursos se aprecia una ligera tendencia a la baja respecto a años anteriores".

"Este próximo curso la localidad de Noblejas incorporará en sus centros de Educación Infantil en el nivel de 3 años a 39 alumnos frente a los 64 que incorporaba en el curso 2021/2022, es decir, 25 alumnos y alumnas menos, un 40% de reducción de matrícula", expresaba.

No obstante, indicaba que para llevar a cabo una "valoración completa y rigurosa" de las necesidades educativas, había pedido "información sobre un previsible aumento de población en Noblejas".

"Más putas que tejas"

Este pulso político se ha producido apenas cuatro meses después de que Jiménez Crespo protagonizara otra polémica. En un programa humorístico de la Cadena SER pronunció el refrán local "En Noblejas, más putas que tejas", que fue calificado de machista por la oposición.

El alcalde pidió disculpas y admitió que su intervención fue "desafortunada y descontextualizada".