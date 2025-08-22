El Ayuntamiento de Toledo culmina en septiembre la renovación millonaria de calles y aceras en Santa Teresa

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado las obras este viernes.

Una inversión histórica en Santa Teresa para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales provocadas por la DANA de septiembre de 2023. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha visitado este viernes las obras de renovación del acerado y del pavimento que se vieron afectados por el temporal.

La actuación, anunciada por el alcalde hace justo un año, se está realizando en las calles México, Uruguay, Panamá, Colombia y en el Camino del Molinero, eje de unión del barrio con el Campus Universitario de la Fábrica de Armas.

Velázquez ha recorrido la zona junto a la vicealcaldesa Inés Cañizares y varios concejales del Gobierno municipal.

La edil de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha asegurado “que esta importantísima obra” avanza "a muy buen ritmo", y si no surge ningún inconveniente, “los trabajos estarán finalizados el 10 de septiembre”.

Operarios trabajan en la renovación del asfaltado.

Velázquez junto a la vicealcaldesa Inés Cañizares y el concejal de Urbanismo.

El arbolado: gran novedad

En estos momentos, queda pendiente la extensión del asfaltado en algunas calles, pintar la señalización horizontal, completar el acerado en la calle Méjico y Colombia y las plantaciones de árboles. "Es una novedad importante que introdujimos en el proyecto, y que dotará de mayores zonas de sombra en el barrio”, ha señalado Molina.

Por último, la concejala ha pedido disculpas a comerciantes y vecinos por los inconvenientes que pueda ocasionar el desarrollo de las obras. "En pocos días las calles del barrio estarán completamente renovadas y era algo que hacía mucha falta”.

Se trata de la "mayor actuación" en Santa Teresa de "las últimas tres décadas" en la que se han invertido 1.184.746,19 euros, destaca el Consistorio en nota de prensa.

El PSOE afea el "tour veraniego" del alcalde

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha afeado que el bipartito PP-Vox "vive de las rentas de la herencia recibida y se limita a inaugurar lo que otros dejaron hecho", en referencia a la recuperación de la senda ecológica del Tajo, mencionan, y otras actuaciones "impulsadas" por el principal partido de la oposición.

“Toledo necesita un alcalde con ideas y proyectos, no un figurante que se limita a hacerse un tour veraniego por las obras del PSOE”, ha sentenciado la concejala Laura Villacañas.