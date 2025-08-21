Remite la alerta por aire contaminado en Toledo, Talavera de la Reina e Illescas

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado en la mañana de este jueves que ha remitido la alerta por aire contaminado que se mantenía activa desde el pasado martes en Toledo, Talavera de la Reina e Illescas.

La calima generada por el tiempo anticiclónico y el humo que el aire ha arrastrado del incendio de Jarilla (Cáceres) disparaba la presencia de partículas PM 10 por encima del umbral establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Estos contaminantes dispersos en la atmósfera cuentan con un diámetro que varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro) y suelen estar compuestas por polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen.

En su composición suele haber compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Talavera continúa por encima del umbral

Pese a la remisión de la alerta, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha avisan que en el caso particular de Talavera de la Reina, los valores continúan por encima del umbral de información, por lo que recomiendan seguir las mismas indicaciones establecidas en el momento de la alerta.

De esta manera, piden que a los ciudadanos que eviten actividades de duración prolongada al aire libre y advierten a personas con problemas respiratorios, ancianos y niños que permanezcan en lugares interiores.