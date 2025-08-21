La obra de la senda ecológica del Tajo está a punto de terminar: ya hay pasarelas para el paseo y la bici

Una zona muy querida y transitada por los toledanos. La recuperación de la senda ecológica del río Tajo está a punto de finalizar. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este jueves la obra de conexión de Vega Baja, Circo Romano y el Casco Histórico con el Tajo.

El objetivo de esta intervención es "potenciar el valor medioambiental, histórico y cultural" de la zona, "incorporando una nueva forma de disfrutar del río, integrándolo en la ciudad, haciéndolo más accesible y generando nuevos espacios públicos de referencia", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Inés Cañizares, y varios ediles del equipo de Gobierno, así como trabajadores de la empresa Construcciones Antolín García Lozoya, encargada de la actuación.

En este sentido, el concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde, ha señalado que “es una obra importante para Toledo, cuyo objetivo claro es poner a la ciudad mirando hacia el río Tajo”.

Carlos Velázquez junto a parte del equipo de Gobierno supervisa los trabajos.

Por ello, el edil ha destacado que ya se han instalado pasarelas peatonales para que los ciudadanos puedan pasear “tranquilamente” o disfrutar de la zona también en bicicleta.

El proyecto está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation por un importe de 872.333,76 euros.