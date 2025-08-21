Un neumólogo señala el riesgo por la calidad del aire tras desactivar la alerta: "No hay que bajar la guardia en 48 horas"

P.- ¿El riesgo por contaminación ha sido tan preocupante estos días?

R.- Actualmente, la Península Ibérica es la zona europea con peor calidad de aire ambiental. Todo debido a un cúmulo de varios factores: los incendios forestales, junto con las olas de calor, que han provocado un incremento del ozono, y las penetraciones de aire de polvo subsahariano, la calima, en algunas zonas del país.

P.- ¿Qué efectos tiene sobre nuestro organismo?

R.- Si hablamos de los incendios forestales, hay efectos inmediatos en la salud y luego otros que llamamos de post exposición y aparecen días o incluso semanas después de haber estado expuestos a altos niveles de partículas ambientales tóxicas y de gases contaminantes.

P.- ¿Cuáles son los inmediatos?

R.- Se viven de forma leve a moderada en la mayoría de las ocasiones. Notamos síntomas de picor o escozor en los ojos, lagrimeo, irritación y tos seca en la garganta o picor y estornudos nasales.

Estas partículas PM 2,5 tienen un diámetro que les permite incluso penetrar hasta el interior del pulmón y empiezan a producir fenómenos de crisis, de asma. Lo sufren mucho los pacientes respiratorios crónicos, tipo asmáticos.

Hay otras partículas, que miden menos de 0,1 micras, llamadas ultra finas, que son las responsables del incremento de problemas de tipo cardiovascular. Aparecen más ictus e infartos, porque son tan pequeñas que traspasan el pulmón y llegan a la circulación de la sangre.

Los pacientes diabéticos pueden ver descompensada la glucemia y tener niveles alterados de la glucosa en sangre. También provocar partos prematuros y de ahí las recomendaciones que hacemos a las mujeres gestantes.

P.- ¿Y los efectos a medio o largo plazo?

R.- Hay efectos que aparecen en días o semanas después, lo que llamamos la resaca bronquial. Aparecen infecciones respiratorias días o semanas después de los incendios por la inflamación de la vía respiratoria en los días previos. Es esperable que quienes han vivido directamente estos incendios puedan tener problemas de este tipo en próximos días o semanas.

P.- ¿Solo afectan a las personas que se exponen directamente, hasta qué distancia hay riesgo?

R.- No hace falta estar en una zona de incendios para notar síntomas respiratorios, porque estas partículas tienen la capacidad de poder viajar a kilómetros de distancia. Son invisibles a la vista humana, tienen el tamaño 30 veces menor que el calibre de un cabello. Comunidades autónomas que no se han visto afectadas directamente por el incendio también pueden tener problemas.

P.- ¿Qué recomendaciones debemos seguir?

R.- Cuando veamos valores de color rojo o morado de calidad del aire, es decir, muy desfavorable o extremadamente malo, hay que tomar mayores precauciones. No podemos bajar la guardia hasta 48 horas después de que haya desaparecido la alerta para evitar el riesgo respiratorio.

P.- ¿A qué se ha debido la alerta alta en municipios como Toledo, Talavera o Illescas?



R.- La alerta ha sido mayor porque aparte de las partículas también había efectos de otros compuestos gaseosos contaminantes, que son los mismos que contiene un cigarrillo. Es como si toda la población dentro de la zona afectada ahora mismo estuviera fumando a la vez, por hacer un símil, y se estuviera inhalando el contaminante de un cigarrillo.

P.- ¿Cuáles son las partículas más peligrosas?

R.- Quizás las procedentes del humo porque tienen una gran capacidad de penetración en la vía respiratoria. Lo peligroso de la calima es que esas partículas de sílice tienen efecto transportador de otras partículas. Por eso la situación se agrava o se duplica en cuanto a toxicidad.

P.- ¿Hay qué usar mascarillas y de qué tipo?, ¿Cuándo podemos bajar la guardia?

R.- Hay que desterrar mitos como utilizar paños húmedos o mascarillas quirúrgicas, que no sirven para nada. Las personas vulnerables tienen que usar mascarillas FP2 en zonas con índice de calidad de aire muy desfavorable; lágrimas artificiales para los ojos y estar bien hidratados. Para la población en general recomendamos no hacer actividades intensas, ya sea deporte o labores profesionales. Si vamos a conducir, hay que llevar las ventanillas del coche elevadas y utilizar la recirculación del aire para que el del exterior no entre en el interior del vehículo.

P.- ¿Por qué consultamos la temperatura o las alertas meteorológicas pero no los índices de contaminación?

R.- Es importante que empecemos a mentalizarnos de que igual que nos preocupamos de si va a hacer calor o va a llover, debemos consultar los índices de calidad del aire. No nos tenemos que dejar llevar por la idea de si huele mal o huele bien, si vemos el cielo gris o no, porque el riesgo es invisible.

Igual que un paciente alérgico consulta los mapas de polinización, los ciudadanos debemos hacerlo con la calidad del aire. El clima ya no es como antes, ha cambiado y en grandes poblaciones urbanas hay que seguir las recomendaciones a diario.

P.- ¿Los efectos se prolongan meses?

R.- Se han hecho estudios sobre la ceniza volcánica y sí se ha visto que los efectos pueden durar meses. En el caso de los incendios forestales depende de las zonas. Si está afectando a una ciudad que ya tiene una alta carga de contaminación, que hay calor, que no hay mucho viento, entonces el índice de calidad de aire puede mantenerse malo durante varios días.

P.- ¿Están recibiendo más personas en consulta estos días?



R.- En verano hay menos actividad asistencial, pero sí se han incrementado las consultas, sobre todo por asma bronquial. Afortunadamente son problemas leves o moderados, pero me preocupa que podamos empezar a tener una situación alarmante si esta situación se mantiene, con crisis asmáticas o de infecciones respiratorias. Habrá que estar pendientes los próximos días.

P.- ¿Cuando debemos acudir al médico?



R.- Si un paciente tiene dificultades para respirar debe consultar su nivel de saturación en la sangre con un aparato que casi todos tenemos en casa y acudir a su médico de atención primaria o a urgencias si está por debajo de 94. También si notan opresión en el pecho, dificultad para respirar o sensación de tener ruidos respiratorios, tanto de día o de noche.

P.- ¿Cómo concienciamos de las consecuencias de exponerse a la contaminación?

R.- Tenemos poca conciencia, de momento, de lo que el clima puede afectar a la salud de la población. Seguimos viendo gente haciendo ciclismo y corriendo en los parques, como si nada, con el nivel de alerta que hay. Dicen que lo que no se ve no se siente y parece que es así. La contaminación ambiental es invisible, la percibimos como algo lejano que está a kilómetros de distancia, pero nos afecta a todos.

P.- ¿En qué puede derivar para una persona sana?

R.- Con el tiempo pueden aparecer episodios de asma, es decir, de hiperactividad bronquial que el paciente nunca había tenido y sin relación con alergias. Puede provocar dolores de cabeza que provocarán un mal descanso nocturno y dificultades de concentración por infecciones respiratorias. Todos estos problema s, sin ser graves, al final pues alteran tu calidad de vida.

P.- ¿Y puede saturar las consultas cuan do aparezcan los virus en otoño?

R.- Estudios sobradamente publicados reflejan que en estas zonas sí se detecta una mayor incidencia de neumonías, infecciones bronquiales, dolores de garganta y tos crónica. Llega un momento en que el sistema de defensa innato no da de sí y nos hacemos más vulnerables.

P.- Pero sí hay conciencia sobre los efectos del humo del tabaco.

Efectivamente, pero no hay una conciencia de lo que implican los incendios forestales, de cómo se altera el clima y de cómo eso nos afecta a nuestra salud. Mi hija pequeña me decía una frase: 'Los árboles están respirando humo'. Y es verdad, no solamente respiramos ese humo los humanos, también las plantas, la vegetación... El clima va a ser, y ya está siendo, muy determinante en la salud de la población, especialmente de las personas que viven en zonas altamente contaminadas.