Una finca de Toledo ofrece 200 hectáreas para acoger animales afectados por los incendios forestales

La finca Complejo Valdepusa, situado en el municipio toledano de San Martín de Pusa, ha anunciado a través de sus redes sociales que pone sus instalaciones a disposición de los ganaderos y propietarios de animales afectados por los incendios que estos días asolan distintas zonas del país.

El propietario de la finca, Gonzalo Vázquez, ha explicado en declaraciones a EFE que el complejo dispone de unas 200 hectáreas cercadas, con pilas de agua y ocho corrales preparados para alojar a decenas de animales de manera segura.

Además, cuenta con buenos accesos que permiten la entrada de camiones para el transporte de ganado si fuera necesario.

Finca Valdepusa Complejo Valdepusa

El Complejo Valdepusa es conocido actualmente como un espacio de turismo rural en el que se celebran bodas y otros eventos, además de contar con varias casas rurales.

Antiguo rumbo

Sin embargo, hasta el año 2008 fue una finca ganadera en activo y todavía mantiene parte de su actividad agrícola, con cultivos de olivos y almendros, además de haber contado en el pasado con viñedos.

Según ha destacado Vázquez, esa experiencia previa en el manejo de ganado es la que les ha impulsado a ofrecer sus terrenos y recursos disponibles.

Animales en incendio.

"Tenemos la capacidad y la experiencia para acoger animales. Queremos poner todo a disposición de quienes lo necesitan, con refugio y cuidados, durante el tiempo que sea necesario", ha señalado.

Preocupación

La iniciativa llega en un contexto de preocupación por los incendios forestales que han arrasado ya miles de hectáreas en diferentes comunidades autónomas.

Vázquez lamenta que en muchos casos "se están quemando rebaños enteros" ante la imposibilidad de los propietarios de reaccionar a tiempo.

"Hay ganaderos que ven cómo el fuego se acerca a sus explotaciones y no saben dónde llevar a los animales. Si las llamas llegan, se los van a quemar vivos", ha advertido.

Llamadas recibidas

Hasta el momento, varias personas procedentes de "Ávila y Extremadura" se han interesado en la propuesta, especialmente para trasladar "vacas y caballos".

El propietario de Valdepusa asegura que ya ha recibido numerosas llamadas y que la finca está preparada para recibir a los animales en cualquier momento.

Solidaridad y apoyo

La iniciativa del Complejo Valdepusa refleja un gesto de solidaridad hacia los sectores agrícola y ganadero, algunos de los más perjudicados por los incendios estivales.

"Queremos aportar nuestro granito de arena y ayudar a quienes se están viendo desbordados por esta situación. Los animales también son víctimas de estos incendios y no podemos dejarlos atrás", ha concluido Vázquez.

Fachada Complejo Valdepusa Complejo Valdepusa

Con esta decisión, la finca de San Martín de Pusa se convierte en un "punto de apoyo logístico y de refugio" para los ganaderos que buscan proteger a sus animales.