Una mujer de 80 años, rescatada por los bomberos de Toledo tras caer por un terraplén de dos metros

Una mujer de 80 años ha tenido que ser rescatada por los bomberos del parque municipal de Toledo al precipitarse por un terraplén de dos metros y no poder salir por sus propios medios en 'El Beato', una urbanización que se extiende por los términos municipales de la capital y Olías del Rey.

Los hechos tuvieron lugar a las 10:51 horas en una de las rotondas de la calle Corzo, según ha confirmado el 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

La mujer paseaba por esta zona, que actualmente se encuentra en obras, cuando se precipitó a una pequeña zanja.

Una dotación de los bomberos de Toledo se desplazó a este lugar próximo a la zona donde se instala el mercadillo para participar en el dispositivo de rescate de la afectada, que fue atendida por el equipo de una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Al lugar también acudieron agentes de la Policía Local de Toledo.