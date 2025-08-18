Toledo refuerza su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura: las cinco diputaciones se suman al comité

Toledo sigue aunando fuerzas para optar a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha se han sumado a la candidatura de la ciudad, integrándose en su Comité Institucional.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido a los presidentes de las cinco instituciones provinciales su compromiso y el respaldo ofrecido a la capital regional.

La adhesión al documento está firmado por el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, que se sumó al inicio de esta andadura.

Velázquez ha destacado “la unanimidad institucional de este proyecto que trasciende a la ciudad, que tiene un ámbito regional, lo cual nos diferencia de otras candidaturas y nos hace únicos”, ha recordado el alcalde.

Además, ha asegurado que este proyecto, que lidera la Real Fundación de Toledo, es “muy participativo”, ya que cuenta con adhesiones de instituciones públicas y privadas, y de todos los sectores que tienen algo que aportar en este camino “que ya está mereciendo la pena”.

Por último, el alcalde ha destacado que la candidatura "trata de aunar el pasado histórico de una ciudad reconocida por su patrimonio excepcional y su legado de concordia y convivencia entre culturas", con un futuro "ilusionante" en materia cultural "para que Toledo vuelva a ser Luz de Europa".

Todos a una

Con esta firma de adhesión, las cinco diputaciones provinciales se suman a otras instituciones o entidades como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Cortes de la Castilla-La Mancha, la UCLM, la Archidiócesis de Toledo, las cinco Academias de Castilla-La Mancha, Fedeto o Puy du Fou, entre otros.