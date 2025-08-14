Toledo ya está lista para su feria de agosto: desfile de gigantes y cabezudos, pasacalles por el Casco, limonada y orquesta
Desde las siete de la mañana, el 15 de agosto se podrá cumplir con la tradición de beber agua de los botijos en el claustro de la Catedral.
Toledo ya está lista para vivir su feria de agosto con actividades hasta el domingo. La inauguración oficial de las fiestas arranca este jueves a partir de las 20:00 horas con la presencia del alcalde, Carlos Velázquez, y la Corporación municipal.
Desde la plaza del Ayuntamiento partirá el posterior desfile de gigantes y cabezudos con la animación de la batucada ‘Kekunka’ y las charangas ‘Asamblea de Majaras’ y ‘Bellotas Sound’ por las calles del Casco hasta el patio de Armas de la Puerta de Bisagra, donde habrá una degustación de limonada.
El espectáculo infantil gratuito Magic World en el paseo de Sisebuto llegará a las 22:00 horas y la orquesta La Fórmula actuará en el recinto ferial La Peraleda a las 23:00 horas.
El 15 de agosto, día grande, los toledanos y visitantes podrán cumplir con la tradición de beber agua de los botijos en el claustro de la Catedral desde las 7:00 horas. La misa en honor a la virgen del Sagrario será a las 11:00.
La programación al completo
Jueves, 14 de agosto
- 20:00 h – Inauguración de las fiestas por el alcalde – Plaza del Ayuntamiento
- 20:30 h – Desfile de gigantes, cabezudos y pasacalles – Centro histórico
- 21:30 h – Degustación de limonada – Puerta de Bisagra
- 22:00 h – Espectáculo infantil “Magic World” (2-7 años) – Paseo de Sisebuto
- 23:00 h – Orquesta La Fórmula: “El viaje perfecto” – Recinto ferial
Viernes, 16 de agosto
- 11:00 h – Misa Pontifical y procesión – Catedral Primada
- 22:00 h – Concierto: Amistades Peligrosas – Plaza del Ayuntamiento
- 23:00 h – Megaparty Megastar FM (Alexis y Fido, Dasoul, La Beba, etc.) – Recinto ferial
Sábado, 17 de agosto
- 22:00 h – Concierto: Ángel García – Plaza del Ayuntamiento
- 23:00 h – Concierto: Abraham Mateo – Recinto ferial
Domingo, 18 de agosto
- 21:00 a 00:00 h – Feria sin ruido – Recinto ferial
- 21:30 h – Concierto: Banda de Música “Ciudad de Toledo” – Plaza del Ayuntamiento
- 22:00 h – Concierto: Tamara y Francisco – Recinto ferial
Martes, 20 de agosto
- Día del Niño: precios populares – Recinto ferial