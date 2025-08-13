Velázquez estudia medidas para reforzar la prevención de incendios en Toledo tras la alarmante situación en el país

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha señalado la importancia de reforzar la prevención de incendios ante la alarmante situación que viven numerosos municipios del país como Calera y Chozas o Navalmoralejo. "Es realmente preocupante lo que estamos viendo y está aconteciendo", ha apuntado, por lo que "habrá que ver qué medidas adoptar para prevenirlo".

"Hay que estar muy atentos en estos momentos", ha comentado Velázquez durante la visita a las obras de remodelación del parque de la Vega, enviando un mensaje de solidaridad a los vecinos y los alcaldes de las vecinas localidades afectadas.

También se ha manifestado sobre la situación del Tajo a su paso por la ciudad y las bajadas acusadas de caudal acumuladas en julio, arremetiendo por contra su antecesora en el cargo y actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón. "En sus ocho años como alcaldesa sólo acumuló sanciones y denuncias de la Confederación Hidrográfica por contaminar el río a su paso por Toledo", ha denunciado.

"Este el Gobierno más trasvasista de la historia de España", ha alertado, toda vez que "nunca se han hecho tantos trasvases ni se ha derivado tanto agua del Tajo al Segura como se están haciendo en estos momentos".

El primer edil ha destacado las actuaciones del Ayuntamiento esta legislatura frente a la anterior con el plan de vertidos cero. "Ha permitido mejorar la salud del río, eliminando 10 de los 26 vertidos no autorizados y contaminantes" en Toledo.

Depuradora del Polígono

Ha destacado que en próximas fechas empezarán las obras en la depuradora del Polígono para eliminar otro de los puntos negros. "Es una intervención importantísima en una de las zonas que acumulaba más sanciones y de mayor cantidad en la etapa socialista", ha subrayado.

"Vamos a tener una depuradora prácticamente nueva para el presente y el futuro de la ciudad", ha añadido, en alusión al compromiso con esta problemática en la administración local.

El alcalde ha informado de que aún no tienen respuesta por parte de la CHT respecto a la investigación de las bruscas bajadas de caudal y la solicitud de datos a las empresas hidroeléctricas. "Tan solo se limita a confirmar que en ningún momento ha bajado de los 13 hectómetros cúbicos por segundo", el límite de caudal ecológico fijado.

"Los toledanos sentimos que el agua llega no en las mejores condiciones, que llega poca agua y me gustaría que cada administración hiciese su trabajo como nosotros", ha sentenciado, con una petición expresa a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la CHT.