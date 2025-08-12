Agricaman exige la dimisión de García-Page por la creciente polémica de expropiaciones en Mora y Ajofrín

La tensión en el ámbito rural de Toledo está en aumento. El Ayuntamiento de Mora y la organización Agricaman, que representa a agricultores y ganaderos independientes de Castilla-La Mancha, han elevado su rechazo a las actuaciones de la Junta de Comunidades.

El pasado 28 de mayo, el Ayuntamiento de Mora recibió una notificación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible que anunciaba el inicio del proceso de recuperación de la vía pecuaria denominada "Cañada de las Sierras de Mora".

Esta medida incluye el deslinde y apeo de caminos a lo largo de 17 kilómetros, que afectan a más de 290 propietarios de fincas de olivar en los municipios de Mora y Ajofrín.

El alcalde de Mora, Emilio Bravo Peña, calificó esta iniciativa como una "barbarie innecesaria" y criticó la falta de justificación técnica y diálogo con los vecinos.

Denuncia pública

En sus redes sociales, mostró su firme oposición y propuso una alternativa: permutar los caminos afectados por otros más anchos y reconocidos oficialmente como de "Primera Categoría".

Además, Bravo Peña ofreció mantener el ancho actual de los caminos, que pasarían a ser gestionados por la Junta, para preservar el derecho histórico de paso y evitar perjuicios a los agricultores.

Apoyo

Por su parte, Agricaman ha arremetido contra el presidente regional, Emiliano García-Page recordándole que en 2023 aprobó la Ley de Agricultura Familiar que permite a la Junta declarar una explotación agraria como "infrautilizada" y quitar la tierra a su propietario por un periodo de hasta 25 años.

La organización sostiene que 25 años equivalen a prácticamente todo una vida para un agricultor y que esta medida supone, en la práctica, una expropiación encubierta.

Agricaman también recuerda que García-Page prometió públicamente que si expropiaba una sola tierra, presentaría su dimisión de inmediato, sin necesidad de notario. Sin embargo, denuncian que las actuaciones recientes contradicen esa promesa y exigen que el presidente cumpla su palabra.

Conflicto compartido

El conflicto no solo afecta a Mora. En Ajofrín, la Junta pretende ampliar un camino a una anchura de 75 metros, una medida que la organización considera desproporcionada y sin justificación técnica.

Además, critican que la Junta esté invirtiendo tiempo y recursos en recuperar caminos desaparecidos o en ampliar otros a dimensiones “absurdas” en lugar de mantener los caminos rurales existentes, muchos de los cuales están en un estado lamentable.

Dimisión

En un comunicado, Agricaman concluye que “García-Page critica a Pedro Sánchez, pero en el campo está demostrando ser incluso peor”.

Por todo ello, la organización exige que el presidente rectifique sus decisiones “de inmediato” o cumpla su promesa y dimita.