El secreto mejor guardado del AOVE saludable: dos aceites castellano-manchegos arrasan en el concurso mundial 2025

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Montes de Toledo vuelve a brillar en el escenario mundial con dos de sus aceites de oliva virgen extra (AOVEs) reconocidos como los más saludables y de mejor calidad en el prestigioso World Best Healthy EVOO Contest (WBHEC) 2024/2025.

Este certamen, considerado la élite internacional del aceite de oliva, ha premiado a la Cooperativa Tesoro de Guarrazar y a Aceites García de la Cruz, dos auténticos referentes de la variedad cornicabra.

El aceite Tesoro de Guarrazar, producido en Guadamur (Toledo), se alzó con el codiciado primer premio, mientras que el Eco. Cornicabra DOP Montes de Toledo de García de la Cruz (Madridejos) se hizo con el segundo puesto, reforzando así la hegemonía española en el mundo del AOVE.

Ganadores 2025

Estos reconocimientos no solo destacan la calidad sensorial de los aceites, sino también sus increíbles beneficios para la salud, gracias a un perfil único rico en polifenoles y ácidos grasos saludables.

De la zona

La cornicabra, variedad autóctona de la zona, es famosa por su estabilidad y sabor equilibrado, atributos que la convierten en la favorita tanto de chefs como de consumidores preocupados por el bienestar.

Enrique García-Tenorio, director del Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo, subraya que "este éxito refleja el compromiso de miles de agricultores y almazaras que trabajan con técnicas sostenibles y pasión para ofrecer un AOVE excepcional, digno de reconocimiento mundial".

Con más de 10.000 agricultores y 30 almazaras en 128 municipios de Toledo y Ciudad Real, la DOP Montes de Toledo se posiciona no solo como un símbolo de tradición, sino también como un referente global en la producción de aceites de oliva saludables y de alta gama.

Oro líquido

Este galardón internacional invita a los amantes del buen aceite a descubrir un producto que aúna sabor, salud y sostenibilidad en cada gota.

Si quieres probar uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, la Cornicabra de Montes de Toledo es una apuesta segura que conquista tanto a expertos como a paladares exigentes.