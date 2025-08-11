Éxito rotundo de la observación astronómica organizada por la Diputación de Toledo en Santa María de Melque

Este fin de semana, más de 400 personas han podido disfrutar, gracias a la Diputación de Toledo y la Fundación Astrohita, de la espectacular observación astronómica organizada en el Sitio Histórico de Santa María de Melque.

La cita, celebrada en la noche del sábado 9 de agosto, convirtió este enclave altomedieval en un auténtico observatorio al aire libre, ofreciendo una experiencia única que combinó ciencia, emoción y patrimonio.

La actividad comenzó a las 21:30 horas con la explicación del ocaso y fenómenos atmosféricos como el Cinturón de Venus. Posteriormente, el público participó en un recorrido guiado por el firmamento para reconocer las principales constelaciones estivales con punteros láser, observó la salida de la Luna llena sobre el horizonte este y contempló Saturno y sus anillos a través de telescopios.

Observación astronómica en Melque. Diputación de Toledo

Uno de estos equipos estuvo dedicado a la astrofotografía, permitiendo a los asistentes llevarse en su propio teléfono móvil una imagen de la superficie lunar. La velada contó con la presencia de monitores especializados, música ambiental y un punto de información para los asistentes.

El entorno histórico y natural de Melque, con sus cielos limpios y escasa contaminación lumínica, volvió a demostrar su idoneidad para el desarrollo del astroturismo.

Con estas propuestas, la Diputación de Toledo refuerza la proyección del Sitio Histórico de Santa María de Melque, integrando la observación astronómica con la conservación y difusión de un enclave único, lo que favorece la dinamización cultural, turística y económica en el medio rural.