Graban en Toledo la increíble explosión de una Perseida a más de 217.000 kilómetros por hora

A las 21:55 horas de la noche de este sábado 8 de agosto una impresionante bola de fuego sobrevoló a unos 217.000 kilómetros por hora los cielos de parte de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia en pleno episodio de Perseidas o 'Lágrimas de San Lorenzo'.

La desintegración y explosión final de este bólido fue captada antes del anochecer por los detectores que la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN) instalados en el Complejo Astronómico de La Hita (Toledo).

Este fenómeno astronómico se pudo ver desde más de 600 kilómetros de distancia y fue registrado por los mismos detectores en otros puntos del país como Calar Alto (Almería), Sierra Nevada (Granada), Huelva, Sevilla o La Sagra (Granada).

Tras analizar esta bola de fuego, el investigador responsable del Proyecto SMART y astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), José María Madiedo, ha concluido que la roca que originó este fenómeno "entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 217.000 kilómetros por hora y el rozamiento con la misma hizo que se volviera incandescente", ha señalado en nota de prensa la Fundación Astrohita.

Añaden que la roca procedía del cometa 109P/Swift-Tuttle y, por tanto, de una Perseida de gran luminosidad. Se inició a una altitud de unos 116 km sobre la localidad de Jarafuel (Valencia) y desde allí avanzó en dirección suroeste, sobrevolando la provincia de Albacete.

Tras recorrer unos 182 kilómetros, se extinguió con una gran explosión sobre la localidad de Los Arejos (Murcia). La lluvia de estrellas de las Perseidas alcanzará su pico de actividad en la madrugada del 12 al 13 de agosto.

A este respecto, el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, situado en la provincia de Ciudad Real, se convertirá en uno de los mejores lugares de la región para observarlas. Cabe señalar que el cielo nocturno castellanomanchego está reconocido internacionalmente como Destino Turístico Starlight.