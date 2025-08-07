Todos los autobuses de Toledo serán gratis este día de agosto y saldrán cada hora hacia La Peraleda por las fiestas

La línea 92 del servicio de autobuses urbanos de Toledo es una de las más utilizadas. Javier Longobardo

Todas las líneas de los autobuses urbanos de Toledo serán gratuitas el próximo viernes 15 de agosto desde las 6:00 hasta las 15:00 horas con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario. Así lo han avanzado el Ayuntamiento y la empresa de transporte, UNAUTO.

Con motivo de las Ferias y Fiestas de agosto 2025, se reforzarán las líneas 1 y 61 para facilitar a los toledanos el acceso al Casco Histórico. Los días 8, 9, 14, 15 y 16 habrá un servicio especial de autobuses urbanos a La Peraleda desde Zocodover y Santa María de Benquerencia con salidas cada hora desde las 21:30 de la noche. El último servicio será a las 05:30 de la madrugada.

Por otro lado, el alcalde toledano, Carlos Velázquez y el subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Ángel Devia han presentado la Junta Local de Seguridad de las fiestas en honor a la Virgen del Sagrario que arrancarán este viernes y concluirán el 17 de agosto.

Junta Local de Seguridad con motivo de las Fiestas de Toledo. Ayuntamiento de Toledo

Hasta 240 agentes conformarán este dispositivo especial de seguridad: 140 efectivos de Policía Local, 100 de la Policía Nacional. Además se sumarán 70 voluntarios de Protección Civil y 14 bomberos del Cuerpo provincial.

Velázquez ha destacado que durante la reunión con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los responsables de emergencias se han analizado varias medidas para combatir el calor y disuadir los efectos de las altas temperaturas.