El PSOE de Toledo denuncia la tala "indiscriminada" de casi 100 árboles por parte del Ayuntamiento de Toledo

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este miércoles que el Ayuntamiento de Toledo ha llevado a cabo la tala "indiscriminada" de cerca de un centenar de árboles en el sendero que conecta la basílica del Cristo de la Vega con la Senda Ecológica del río Tajo.

En palabras de la viceportavoz socialista, Ana Abellán, la tala se ha ejecutado "sin justificación", sin un informe técnico que lo avale y sin informar al Consejo Local de Medio Ambiente.

Este es "un nuevo atropello medioambiental más del alcalde", Carlos Velázquez, que ha procedido "sin planificación, sin transparencia y de espaldas a la ciudadanía".

Ola de calor

La edil ha lamentado, además, que estos árboles se hayan talado "en plena ola de calor" perdiendo la ciudad las sombras que aportan estos parajes.

"La política medioambiental del gobierno local del PP y VOX se basa en la motosierra", ha subrayado, con actuaciones reiteradas de tala de árboles en barrios como Azucaica, el Polígono, el Casco Histórico o el Valle.

Además, Abellán ha insistido en la "inexistencia" del Plan de Arbolado anunciado por el regidor municipal y que se extiende hasta 2027.

"Nunca ha sido presentado en los consejos de participación", ha argumentado. "Esto revela que no informan de nada, no explican nada, porque no tienen nada, ha concluido.