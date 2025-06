Luz verde definitiva a que el Polígono Industrial de Toledo cuente con 700.000 metros cuadrados más

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este martes la aprobación definitiva de la modificación puntual nº 31 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGOU) de Toledo que implica la ampliación del Polígono Industrial en 700.000 metros cuadrados.

La orden, firmada por el consejero de Fomento de la Junta de Comunidades, Nacho Hernando, recoge la reclasificación de parte de un suelo no urbanizable (rústico de reserva) y otro no urbanizable protegido (rústico no urbanizable de especial protección) a suelo urbanizable de uso industrial.

Esta aprobación definitiva ha tenido lugar tras su paso por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en la sesión celebrada el 14 de marzo de 2025, y una vez acreditada la subsanación, por parte del Ayuntamiento de Toledo, de las observaciones formuladas en un informe fechado el 4 de junio de 2025.

Este sector se concibe conforme a nuevos modelos de desarrollo urbano orientados a la creación de manzanas y parcelas de gran tamaño, capaces de albergar el asentamiento de empresas de gran escala, en coherencia con los objetivos de diversificación productiva y atracción de inversión, según señala la Orden.

Esta ampliación, que permitirá el asentamiento de nuevas empresas y la expansión de otras radicadas en el barrio industrial de la capital, fue anunciada hace justamente un año por el presidente regional, Emiliano García-Page y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante el acto del 75º aniversario de La Casera.

En aquel momento, ambos mandatarios confirmaron que la ampliación iba a ser llevada a cabo sin que la situación de "vacío" urbanístico provocada por la anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) pudiera afectar.

La aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento de Toledo, para su posterior remisión a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se producía el 13 de marzo con los votos favorables de PSOE, PP y Vox, y la abstención del concejal de Izquierda Unida.