Europa reconoce al Consorcio de Toledo por su regeneración urbana del Corral de Don Diego

El Consorcio de Toledo ha sido reconocido con la medalla de plata en la categoría de 'Espacios Exteriores' de la VII edición de los prestigiosos Premios Europeos AHI 2025 (Arquitectura, Patrimonio, Intervención) por el proyecto de regeneración urbana del Corral de Don Diego.

Además de este galardón, el eurodiputado y arquitecto, Marcos Ros, ha concedido al Consorcio una Mención Especial por un proyecto que responde de manera sobresaliente con la línea de trabajo de la Nueva Bahaus Europea.

"Volvemos a Barcelona para recoger este reconocimiento Europeo por un proyecto urbanístico que reconoce a nivel internacional el modelo de Ciudad Viva del Casco Histórico de Toledo que combina Patrimonio con sostenibilidad, inclusión y progreso en línea con la Nueva Bahaus Europea", ha destacado el gerente de la Institución, Jesús Corroto.

Este importante encuentro a nivel Europeo organizado conjuntamente con el Colegio de Arquitectos de Catalunya pone en valor la intervención en el patrimonio en todas sus vertientes se ha celebrado en el Paraninfo de la Escuela Industrial de Barcelona.

En este sentido, el gerente de la Institución, Jesús Corroto, ha estado acompañado por los arquitectos Jesús Gómez-Escalonilla y Benjamín Juan Santágueda.

Premios Europeos AHI 2025 celebrados en el Paraninfo de la Escuela Industrial de Barcelona. Consorcio de Toledo

Entre los cuatro finalistas

El proyecto del Corral de don Diego del Consorcio de la Ciudad de Toledo ha sido uno de los cuatro finalistas seleccionados entre un total de 41 proyectos presentados en la Categoría de Espacios Exteriores. Dentro de estos finalistas se encuentran proyectos de Polonia, Francia e Italia, tales como:

• 'Park at the Warsaw Uprising Mound, Varsovia, Polonia. Archigrest, topoScape'.

• 'Memorial of the Former Deportation Station, Bobigny, Francia. OKRA'.

• 'Cortevecchia Square, Ferrara, Italia. INOUT architettura'.

Vista aérea del Corral de Don Diego.

"Estas distinciones sitúan al Casco Histórico de Toledo junto a los mejores en el mapa del desarrollo urbanístico Europeo y reconoce la labor de un equipo de profesionales que trabajan por mejorar la calidad de vida y el futuro de los vecinos de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha destacado el gerente de la Institución, Jesús Corroto.

A este reconocimiento hay que sumar la IV Edición de los Premios CSCAE 2025 que se resolverán el próximo mes de julio y donde el proyecto de regeneración urbana del Corral de Don Diego es una de las 201 obras escogidas dentro de las 456 propuestas.

Corral de Don Diego

Entre los años 2021 y 2024 el Consorcio de la Ciudad completa la regeneración urbana del Corral de Don Diego de Toledo, un proyecto coral compuesto de varias actuaciones sobre edificios ruinosos y espacios públicos del Casco Histórico de la capital regional.

"Dando vida a los criterios de la nueva Bahaus Europea en cuanto a Sostenibilidad, Belleza e Inclusión como ejes del desarrollo y el progreso en la ciudad de Toledo", ha señalado Corroto.

La obra ha permitido la rehabilitación de un edificio para viviendas, la creación de una plaza pública, la recuperación del Salón Rico, un espacio Bien de Interés Cultural, así como nuevas edificaciones de uso municipal.