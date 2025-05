El PSOE de Toledo sospecha "intencionalidad" económica en el desahucio de las familias de La Peraleda

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha manifestado este viernes sus sospechas de que tras el derribo del antiguo centro de ocio de La Peraleda donde fue desahuciada una familia hace 10 días existe "intencionalidad" del Gobierno municipal.

De la Cruz, en declaraciones a los medios en una visita que ha realizado a la zona donde fue derruido el inmueble, se ha preguntado "qué prisa tiene el Ayuntamiento con el derrumbe".

"A este grupo le ha llegado la intención del Ayuntamiento de instalar una nueva discoteca en este solar", ha señalado.

También ha sostenido que "habrá muchas personas interesadas en instalar aquí alguna discoteca, segura estoy que algún amigo del alcalde".

La visita de De la Cruz, acompañada por la viceportavoz socialista, Ana Abellán, se ha efectuado para conocer la situación de los afectados "que no tienen ni agua y están desatendidos por el Ayuntamiento", ha criticado.

Momento del deshaucio. LdT

A este respecto ha instado al equipo de Gobierno a abrir los baños públicos de La Peraleda para que estas familias puedan hacer uso de ellos y a atender a las familias desde los Servicios Sociales municipales.

En este sentido, la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, aseguró que había establecido contactos con la Delegación de Fomento de la Junta para poner a disposición de estas familias desahuciadas soluciones habitacionales que, por el momento, no han llegado.

De la Cruz ha criticado en este punto que "los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo son la primera puerta de entrada. Ellos tienen que acompañar a las familias. Que no eche balones fuera y que no inste a otras administraciones".

Rectificación inmediata

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, ha exigido al PSOE una "rectificación inmediata" de las palabras que vinculan la demolición con los intereses económicos de "algún amigo del alcalde".

Si no rectifican, ha asegurado Velasco, “tomaremos las medidas legales oportunas”. "Es lamentable y ruin que el PSOE utilice la situación de familias vulnerables para hacer política”, ha añadido.

José Manuel Velasco. Imagen de archivo.

Así, ha informado de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo han ofrecido todos los recursos a su alcance y que les permite las competencias municipales, ha indicado el PP en nota de prensa.

Entre ellos, ha asegurado Velasco, la reserva de un hostal y la tramitación de las ayudas de emergencia para atender sus necesidades vitales básicas.

No obstante, ha reiterado que las competencias para ofrecer una solución habitacional indefinida, son de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

También ha asegurado que los cinco menores se encuentran atendidos por familiares de primer grado y acuden a sus viviendas para el aseo y la manutención diaria.

Velasco también ha aclarado que “Tagus no puede cortar el agua de una toma que no existe, porque esta edificación ni era una vivienda, ni tenía célula de habitabilidad”.

Vivienda digna

De otra parte, Silvia Augusto, madre de tres menores de 4, 6 y 11 años afectada por el desahucio ha avalado las denuncias de los socialistas.

Ha comentado que desde que los echaron no ha ido nadie del equipo de Gobierno, ni les está prestando ningún tipo de ayuda.

"Lo único que pedimos es una vivienda digna, sea donde sea, aunque sea en un pueblo, pero pedimos un techo donde poder meter a nuestros hijos", ha demandado.

También ha mostrado su disposición a pagar un alquiler social, aunque éste ha de ajustarse a su situación económica, señala Europa Press.

Mujer afectada. Imagen de archivo. LdT

"Lo único que nos dicen es que busquemos trabajo, y yo estoy en uno de media jornada, de cuatro horas al día. Lo que cobro no llega a 400 euros. Con eso no me da para sobrevivir todo el mes con tres menores", se ha lamentado.