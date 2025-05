La construcción del vial en Toledo entre el Polígono y Azucaica podría acortar sus plazos por su "tramitación simplificada"

El Plan Municipal de Infraestructuras de Toledo que incluye la construcción del vial de conexión entre Azucaica y el Polígono avanza en su tramitación y supondrá ahorro de tiempo en su ejecución al sujetarse el expediente a "tramitación simplificada". Así lo ha considerado este martes el alcalde, Carlos Velázquez, durante la presentación de la Comunidad Energética, donde ha asegurado que el Ayuntamiento ha recogido las observaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para poder aprobarlo en el Pleno municipal la semana que viene.

La construcción de ese vial tiene como objetivo mejorar la circulación y favorecer la movilidad entre estos dos barrios, así como cohesionar el término municipal de Toledo. La intención del Gobierno local es que las obras concluyan a finales de 2025 o principios de 2026 tras haber recogido las alegaciones del proceso de información pública llevado a cabo.

"Estamos moderadamente satisfechos", ha señalado el primer edil, en preguntas a los periodistas para testar su opinión acerca de las declaraciones del consejero de Fomento, Nacho Hernando, en las que insta al Gobierno de España a liberalizar la autopista de peaje AP-41, que une Toledo con Madrid.

A este respecto, Velázquez ha afirmado que "estamos totalmente de acuerdo" porque es algo que el propio funcionamiento de la A-42, la autovía de Madrid-Toledo "está pidiendo a gritos" por la intensidad de tráfico que registra. "Basta con ir a Madrid para ver la intensidad de tráfico que hay, sea o no hora punta", ha añadido.

"Es exclusivamente cuestión de voluntad política", ha insistido el alcalde a la vez que ha subrayado que "va en beneficio de todos los usuarios, no solamente de Toledo, sino también de la Sagra y todos los municipios de la zona, que es la más poblada de la provincia y una de las más pobladas de Castilla-La Mancha".

También la construcción del tercer carril de la TO-23, la carretera que une el Polígono con Santa Bárbara y el resto de la ciudad y que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó en diciembre de 2023 para evitar los atascos kilométricos que se producen a diario en la zona, sobre todo tras la instalación del Hospital Universitario de Toledo en el barrio residencial, ha vuelto a ser reclamada este lunes por el regidor municipal. También esta vía "lo está pidiendo a gritos", ha asegurado.

AVE Madrid-Extremadura

Sobre otra infraestructura de movilidad para la capital regional, la línea de alta velocidad Madrid- Extremadura con paso por Toledo, el alcalde ha insistido en que "no hay información al respecto" ni sobre las alegaciones que el propio Ayuntamiento ha presentado y a la que se ha unido la Junta de Comunidades con 'Toledo AVE' frente a la propuesta de 'Toledo exterior' y 'Toledo central' del Ministerio de Transportes. "Sería muy difícil, por no decir imposible decir que no a esta propuesta", porque recoge todo lo bueno que había en las dos que planteó el Ministerio de Transportes, ha comentado Velázquez.

Además, según el primer edil, la proposición elimina todas las complicaciones planteadas por el Ministerio, aportando además una parcela pública titularidad del Ayuntamiento de Toledo en una zona no inundable, y con los accesos previstos.

"Por lo tanto, la solución está, y la solución si quiere el Ministerio es la propuesta planteada por el Ayuntamiento y también suscrita por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha", ha subrayado.