Talavera de la Reina aclara la exclusión de bandas de música en Las Mondas: "Hay que preservar la esencia"

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha salido al paso de la polémica surgida por la exclusión de las bandas de música del Gran Cortejo de Mondas que se celebra este sábado, 26 de abril, y que ha llevado al alcalde de Los Navalucillos a tomar la decisión de no participar en el desfile.

En un comunicado, el Consistorio talaverano ha querido aclarar que la decisión no ha sido suya, sino "de la Comisión de Mondas, en su reunión del pasado 13 de febrero" que concluyó "no permitir la participación de ninguna banda de música" por considerar que en este desfile "deben presentarse los elementos identitarios de los pueblos, los que le dan su sentido de pertenencia y les diferencian de otros, y una banda de música no lo es".

De ahí que el acompañamiento musical durante este tradicional y milenario acto se haya reducido "exclusivamente" a la presencia de "dulzaina y tamboril".

El Ayuntamiento de Talavera defiende la decisión de la Comisión de Mondas en virtud de una de sus competencias, que no es otra que la de "preservar la esencia que ha caracterizado la celebración de la fiesta a lo largo de los siglos" así como "prevenir cualquier elemento que pueda alterar esa esencia".

De igual modo, ha explicado que en los últimos años, numerosas bandas de música y grupos de baile de la zona centro, sobre todo de la provincia de Toledo y la Comunidad de Madrid, solicitan su participación en el Cortejo. Ante la petición que llega desde estos municipios que están fuera del ámbito de las Antiguas Tierras de Talavera, la comisión estudia las solicitudes y "acuerda la participación de las que se ajustan al espíritu de esta fiesta tan singular" que como recuerdan "cuenta con la declaración de Interés Turístico Nacional y que aspira al reconocimiento internacional".

Por todo ello, el Ayuntamiento talaverano desea que "Los Navalucillos y su banda de música acepten la interpretación de la comisión", que según agregan a su vez "confía en que el municipio, con su alcalde al frente, desfile en el Cortejo con el resto de los municipios hermanos de la extensa comarca talaverana".

Enfado del alcalde

Un deseo que choca con la interpretación de los hechos del alcalde navalucillense, José Ángel Pérez, quien en declaraciones a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, lamentaba la exclusión de la banda de música y aseguraba la no participación de su pueblo en el Gran Cortejo de Mondas por "solidaridad" con la formación musical.

"No entendemos esta decisión porque llevamos 22 años consecutivos asistiendo con la banda, el único que no asistimos fue por motivo de la pandemia", agregaba, al tiempo que detallaba que ante la decisión de la comisión de reducir la presencia musical a grupos folclóricos, "en Los Navalucillos, desgraciadamente, no tenemos".

La comisión de Mondas, que vela por mantener la esencia de un desfile en el que participan más de cien pueblos, está formada por el mantenedor de Mondas, funcionarios de Festejos, Archivo y Servicios Generales, Federación de Vecinos, además de historiadores, profesores, investigadores, expertos y miembros del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina.