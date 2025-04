El cura toledano que deseó que el Papa Francisco "fuera al cielo cuanto antes": "Ha destruido el derecho canónico"

El cura tradicionalista toledano Gabriel Calvo Zarraute, uno de los sacerdotes que en febrero de 2024 se hicieron virales por reconocer en una tertulia que rezaba para que el Papa Francisco pudiera "ir al cielo cuanto antes", ha considerado que durante el pontificado que ha terminado este mismo lunes con la muerte del Santo Padre "se ha producido una destrucción absoluta del derecho canónico".

Así lo ha asegurado durante su participación en una tertulia de SND Editores en YouTube, para hablar sobre su nuevo libro 1936. Cruzada y no Guerra Civil, junto al gerente de SND, Álvaro Romero, y al tertuliano que se define como "falangista" Martín Ynestrillas.

El sacerdote toledano ha afirmado que lo positivo que ha dejado el Papa Francisco es que ha hecho "que comprendamos de una 'puñetera' vez que no es Dios encarnado". "Papa solo es un nombre y no es decisivo en la fe. Su figura está sobredimensionada", ha lamentado.

En cuanto a lo negativo, el padre se ha extendido más, asegurando que "ha destruido el derecho canónico ya que ha expulsado a algunos obispos y sacerdotes sin ningún procedimiento y sin seguir el código, como si fueran empleados de una empresa".

"Firmó un documento diciendo que los curas podíamos bendecir parejas homosexuales. En esta cuestión hay que recordar que el 87 % de los casos de pederastia en la Iglesia son homosexuales. Esto da que pensar", ha asegurado, expresando que, con sus actos, el fallecido Papa Francisco "ha roto con sus predecesores Benedicto XVI y Juan Pablo II.

Por otro lado, ha indicado que no le gusta "hacer quinielas" para valorar quién será el nuevo Pontífice, pero ha afirmado que el cardenal africano Robert Sarah, con unas ideas más cercanas al cura toledano, "no tiene ninguna posibilidad" porque "el 80 % del Colegio Cardenalicio ha sido elegido por Francisco".

Cabe añadir que la tertulia ha sido arrancada por Álvaro Romero, deseando que el Pontífice "descanse en paz" y asegurando que "ha fallecido sin visitar España, la nación que más ha hecho por la cristiandad, y tras rebajar condenas a sacerdotes pedófilos, pedir perdón a los homosexuales y abrir la posibilidad de que curas casados puedan ser ordenados sacerdotes".

"Fue una campaña premeditada"

Por otro lado, Gabriel Calvo Zarraute ha hablado sobre la polémica generada después de que en una tertulia del programa de YouTube 'La Sacristía de La Vendée' en febrero de 2024 deseara entre risas que el Papa Francisco "pueda ir al cielo cuanto antes". Tal y como ya aclaró en su momento, ha indicado que "fue en tono de humor".

"Cualquier frase sacada de contexto se convierte en un pretexto. Fue una campaña premeditada porque la polémica surgió una semana después de emitirse el programa. La oración no se puede utilizar con un fin malo e ir al cielo es el final de la vida, por lo que la autoridad eclesiástica no pudo tomar ninguna medida contra mí. Salimos en todos lados, pero a mí me dio absolutamente igual", ha expresado.

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el propio Pontífice respondió a la polémica definiendo a Calvo Zarraute y al resto de sacerdotes de la tertulia como "hongos que surgen y buscan cualquier cosita para interpretar a su manera". "No es gente mala, es gente triste. Les tengo lástima", admitió.