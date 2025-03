Page avisa al PP: "Si su Plan Nacional consiste en seguir expoliando el Tajo, que se les vaya quitando de la cabeza"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si la idea de confeccionar un Plan Nacional del Agua que deslizó este domingo en su visita a Talavera de la Reina incluye "seguir expoliando" el río Tajo, que a él y a su partido "se les vaya quitando de la cabeza".

Se da la circunstancia de que Page y Feijóo coincidieron en la ciudad talaverana pocas horas después de que la fuerza de la crecida en el Tajo hiciera colapsar parte del Puente Romano. Durante esta visita, el líder de los 'populares' aprovechó para exigir un "Plan Nacional del Agua donde no solamente se contengan infraestructuras hídricas, sino también hidráulicas" en alusión a la obra acometida en Talavera de la Reina durante el Gobierno de José María Aznar y que ha sido clave en la contención de la crecida que estos días está soportando el caudal del río.

Sobre esta propuesta ha sido cuestionado el presidente de Castilla-La Mancha este lunes en Mota del Cuervo (Cuenca) donde ha participado en el acto de colocación de la primera piedra del futuro centro de salud.

"No sé si está hablando de un pacto cuando se refiere al Pacto Nacional del Agua, porque plan existe en la medida en que los planes hidrológicos de cada río forman parte del plan nacional. Otra cosa es que le guste o no pero llevamos ya mucho tiempo en que los planes nacionales que hace un gobierno no le gustan al siguiente y, aun así, siguen siendo planes nacionales", ha reflexionado Page.

En este contexto, ha querido subrayar que si este planteamiento del PP también recoge un plan nacional para "seguir expoliando el Tajo", que "se les vaya quitando de la cabeza". El presidente castellano-manchego ha reconocido que Feijóo no lanzó esta propuesta abiertamente pero que "como tenía gente al lado que se lo iba susurrando, seguramente sí estaban con esa idea".

En cualquier caso, ha señalado que "hay cosas que están fuera del debate político" recordando las "cinco sentencias del Tribunal Supremo que nos ha costado mucho conseguir y que obligan a este Gobierno y al que venga" a cumplir con los caudales ecológicos.

Inversiones hidráulicas

Respecto a la falta de inversiones hidráulicas que denunciaba el líder del principal partido de la oposición en el Congreso, el presidente autonómico ha razonado que no cree que en estos momentos España padezca una falta de infraestructuras de este tipo.

"Yo creo que hay inversión, aunque no se puede generalizar. En algunos sitios se necesita más, en otros no", ha concluido Page, quien ponía como ejemplo el campo de la depuración donde a su juicio "hay que avanzar mucho" porque "España viene desde muy atrás".