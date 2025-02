Javier Pantoja, el peluquero de moda en Toledo: empezó "renegado" y ahora pone guapo a Miguel Ángel Silvestre

Desde que abrió las puertas de su peluquería hace nueve años en Toledo, por las tijeras de Javier Pantoja han pasado multitud de clientes tanto de la ciudad como de otros lugares. Y también algunos rostros conocidos. El último, el actor Miguel Ángel Silvestre, que visitó su salón hace unas semanas para arreglarse el pelo. "Me dijo que estaba aquí de vacaciones y que le habían recomendado venir, y le gustó tanto mi trabajo que me volvió a llamar para la gala de los Goya", cuenta el peluquero.

Pantoja, propietario de la barbería J.J.Barber -ubicada en la travesía de Colombia de la capital toledana-, tiene una lista de espera de un mes y medio. Y no es de extrañar. Le pone tanta pasión a lo que hace que a su establecimiento acuden tanto chavales de 13 años como señores de 80. "Es un lugar que inspira confianza. Está todo muy limpio, ofrecemos a los clientes café o refrescos y el ambiente es muy acogedor", explica el toledano, que empezó en este mundillo casi "por obligación".

Su tía era socia de la Academia de Peluquería de Toledo y comenzó a ayudarla "renegado" porque su madre se lo pidió. Empezó con cortes de mujer y después se especializó en caballero, que le encantó. Después estuvo ocho años formando a otros jóvenes en el centro y hace nueve decidió montar su propio negocio. "Al final pasé por el aro y me alegro muchísimo, porque cuando te dedicas a algo que te apasiona es como si no trabajaras", dice.

El secreto del éxito

A sus 35 años, Pantoja puede presumir de ser uno de los peluqueros más conocidos y visitados de Toledo. Y cree que el secreto del éxito no es otro que "ponerle ganas y empeño a lo que haces intentando superarte cada día". "Soy muy perfeccionista y me gusta estar pendiente de todo para que la gente salga del salón con una sonrisa", dice.

Pantoja lleva tatuadas en sus brazos algunas de las herramientas que más utiliza para trabajar. Javier Longobardo

Tal es su buen hacer que el pasado año fue el peluquero y barbero del Toledo Beat, un festival de música celebrado en la ciudad que reunió a artistas y grupo de la talla de Vetusta Morla, Viva Suecia, Love of Lesbian, Niña Polaca o Dj Nano. Y también ha estado trabajando en IFEMA para varias marcas.

Clientes de todas partes

Hasta J.J.Barber, donde trabajan un total de tres personas, acuden clientes de Toledo, pero también de Madrid y otras zonas de la región. "El otro día vino un chico de Malagón, un pueblo de Ciudad Real que está a más de una hora. Me dijo que me había visto en redes sociales y que quería probar", cuenta el joven, que cobra una media de 20 euros por corte. Además, también ofrece otros servicios como depilación de cejas o limpiezas faciales.

El equipo de profesionales de J.J.Barber. Javier Longobardo

La mayoría de clientes, según cuenta Pantoja, acuden al salón "para dejarse sorprender". "Me piden que les haga lo que quiera y eso me enorgullece, porque significa que confían plenamente en mí", explica el toledano, que asegura que "cuando me dejan trabajar como yo quiero, disfruto muchísimo y la gente lo agradece".