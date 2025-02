Cinco jóvenes con diferentes capacidades comienzan a trabajar en la Diputación de Toledo a través de Futurvalía

Cinco jóvenes en situación de vulnerabilidad por razón de discapacidad han comenzado a trabajar este lunes en distintos centros de la Diputación de Toledo como auxiliares de ordenanza en formación.

Una labor que desempeñarán a jornada parcial durante los próximos nueve meses y que les servirá tanto para desarrollar sus competencias laborales como para adquirir una experiencia muy valiosa a la hora de encontrar empleo.

Este novedoso programa ha sido posible gracias a un convenio de colaboración rubricado entre la propia Diputación toledana, que ha aportado 42.500 euros, y el Grupo CECAP, que ha seleccionado a los cinco trabajadores a través de su herramienta de inclusión laboral Futurvalía.

Un derecho y un valor

"Sabemos que esta iniciativa también enriquecerá el día a día de nuestra institución, porque la diversidad en el ámbito laboral no es solo un derecho, sino también un valor que aporta nuevas perspectivas y nos fortalece a todos", ha asegurado Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo, durante la presentación del acuerdo, que ha tenido lugar en la sede de CECAP.

Andrés Martínez, Concepción Cedillo y Joaquín Romera durante la rueda de prensa. Javier Longobardo

Cedillo, asimismo, ha explicado que ofrecer a estos cinco jóvenes con capacidades diferentes "un entorno de trabajo real", les ayudará "a desarrollar sus habilidades, ganar experiencia y prepararse para su futuro profesional con mayor confianza y autonomía".

Por su parte, el presidente de Grupo CECAP, Andrés Martínez, ha valorado que esta estrategia servirá a los cinco participantes para "conocer de primera mano la experiencia real sobre el ejercicio de su profesión o su futura profesión", puesto que el objetivo de muchos de los jóvenes con distintas capacidades es acceder a la función pública a través de una oposición.

Andrés Martínez durante su intervención. Javier Longobardo

Martínez ha agradecido a la Diputación toledana, y especialmente a su vicepresidente y diputado de Empleo, Joaquín Romera -que también ha participado en la presentación-, la "sintonía total" que ha existido entre las dos entidades para poner en marcha esta colaboración, cuyo proceso de selección ha contado con 72 candidatos.

Para tomar la decisión final se han tenido en cuenta, según ha explicado el presidente de Grupo CECAP, tres criterios fundamentales: que no tuviesen experiencia en la función pública, su idoneidad para el puesto y su procedencia de localidades vinculadas a la Red de Municipios Socialmente Responsables.

Finalmente, los seleccionados proceden de Toledo, Olías del Rey, La Puebla de Montalbán, Torrijos y Yuncler. De estos cinco nuevos auxiliares de ordenanza, dos de ellos realizarán su formación en el Palacio Provincial, dos en el Centro Cultural San Clemente y otro más en el edificio Vargas.

Otro momento de la visita institucional a CECAP. Javier Longobardo

Con esta iniciativa, la Diputación suma esfuerzos "a la labor formativa y laboral que Futurvalía desarrolla para integrar a las personas con discapacidad en el mercado de trabajo", ha asegurado Cedillo, que ha insistido: "Como administración pública, tenemos la responsabilidad de liderar con el ejemplo y demostrar que la inclusión es posible cuando se generan las condiciones adecuadas".

Por ello, la presidenta ha finalizado asegurando que el propósito del equipo de Gobierno que lidera es que las políticas de inclusión "no se queden en la teoría, sino que se traduzcan en oportunidades reales" como las que se ofrece a los cinco jóvenes seleccionados, de quienes ha dicho que "este convenio no solo les permitirá adquirir experiencia, sino que les dará la posibilidad de demostrar su talento y su profesionalidad". "Cada paso que damos en este sentido es un paso hacia una sociedad más justa y equitativa", ha rematado.