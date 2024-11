Alarma en Toledo: la capital regional es la ciudad europea con el mayor problema de salud pública generado por el amianto

Toledo es la ciudad europea que presenta un mayor problema de salud pública derivado de los vertidos incontrolados de amianto, la mayoría de los cuales se encuentran en la zona residencial del barrio del Polígono. Esta es una de las principales conclusiones del Congreso Nacional sobre Amianto que se celebró el pasado sábado en la capital regional.

“La negación no es la solución al problema”, aseguraba Gemma Ruiz, coordinadora de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, que desvelaba que en la actualidad hay en Toledo 35 casos activos de mesotelioma, un tipo de cáncer de mal pronóstico que “está asociado únicamente a la exposición al asbesto o amianto”, un material muy utilizado en la construcción cuya utilización fue prohibida a comienzos de este siglo. Una cifra que irá creciendo en los próximos años ya que esta enfermedad tiene un período de latencia de entre 20 y 50 años y los vertidos realizados por la extinta Ibertubo se sitúan entre finales de la década de los noventa y el 2002, año en el que cerró definitivamente su planta en Toledo.

“El amianto mata de forma silenciosa y, a partir de ahora, vamos a ver por desgracia cómo se incrementan los diagnósticos de esta forma de cáncer y otro tipo de patologías relacionadas con el asbesto en nuestro hospital”, señaló Gemma Ruiz. Este aumento de la prevalencia convierte los vertidos incontrolados de amianto que existen en Toledo en “un problema de salud púbica”. “No es una conjetura ni lo decimos nosotros, sino que lo afirman los neumólogos y oncólogos que han intervenido en este congreso”, explica la coordinadora de la asociación de vecinos ‘El Tajo’, que tiene constancia ya de pacientes que no han tenido relación directa ni laboral con empleados de Ibertubo.

"Seguimiento a los vecinos"

Por este motivo, la asociación vecinal del barrio con mayor número de habitantes de la capital regional, que tiene contabilizados hasta 19 focos de amianto en el Polígono, algunos situados a escasos metros de las viviendas, solicita a las autoridades sanitarias de la región que realicen “un seguimiento a todos los vecinos del barrio” ya que están expuestos a respirar las fibras del amianto todos los días del año.

Así se ha gestionado el #Amianto procedente de #Ibertubo y que fueron vertidos ilegalmente a 300 metros de nuestras casas.

15200 m³ de Fibrocemento procedentes de los núcleos 4, 5 y 8; ENTERRADOS en el antiguo cauce del Arroyo Ramabujas. #Toledo pic.twitter.com/LJSJnN3tFo — AVV.ElTajo.Toledo (@avveltajo) November 11, 2024

“Cuando sacamos a relucir medidas como éstas siempre sale a relucir la cuantía económica que supondría su aplicación. Pero cuánto vale una vida humana; cuanto costarán los tratamientos de las personas que desarrolle la enfermedad”, se pregunta la representante vecinal que cree que en estos asuntos hay que “dejar de ser tan mercantilistas”.

Donde también habrá que destinar fondos públicos es a realizar un inventario de los lugares de la ciudad que están contaminados por amianto. A llevarlo a cabo se comprometió el pasado sábado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que acudió a la inauguración del Congreso, donde anunció que los presupuestos del año que viene contarán que una partida presupuestaria para este fin.

Mapeo de los focos de amianto

Ruiz, que agradeció la presencia del alcalde en la jornada y lamentó la ausencia de representantes del Gobierno regional pese a haber cursado invitaciones tanto al consejero de Sanidad como a la consejera de Desarrollo Sostenible, espera que el Ayuntamiento de Toledo reserve una “partida suficiente” para hacer un “mapeo definitivo” de la presencia de focos de amianto en la ciudad. En este sentido, explicó que, para llevar a cabo el inventario en la localidad barcelonesa de Badia del Vallés, que cuenta con una población tan sólo de 17.000 habitantes, ha sido necesario invertir más de 250.000 euros.

Las DANA de 2021 y 2023 han vuelto a dejar al descubierto algunos de los vertidos de amianto que fueron sellados. Asociación de vecinos El Tajo

La asociación de vecinos ‘El Tajo tiene claro que el objetivo último es la retirada definitiva de las más de 75.000 toneladas de amianto que calculan que existen en el Polígono. En este sentido, consideran que el sellado realizado en la pasada legislatura es una medida que no resulta eficaz. Y ponen como ejemplo que las DANA de 2021 y 2023 han vuelto a dejar al descubierto amianto y fibrocemento que fueron enterrados. “Más que sellado a nosotros nos gusta llamarlo tapado”, sentenció Gema Ruiz que considera que la administración autonómica, con competencias en esta materia, debería acudir a fondos europeos para llevar a cabo la “retirada definitiva” de un material tan contaminante como tóxico. “La directiva europea indica que el año 2032 el nivel de exposición debe ser cero”, subraya.

“No entendemos por qué de una vez por todas no se reconoce el problema y luego se abordan las distintas soluciones”, afirma la coordinadora de la asociación vecinal del barrio del Polígono, que lamenta la “ley del silencio” que sobre este tema existe en la ciudad. “Las administraciones no quieren reconocer que tienen un problema serio. Además, tanto el Ayuntamiento de Toledo como la Junta son responsables de la situación porque Ibertubo no tenía licencia para producir en Toledo este tipo de material”, argumenta Gemma Ruiz, que asegura que la asociación “no busca responsabilidades, sino soluciones”.

En este sentido, advirtió a la Junta de que se opondrán a que la Consejería de Fomento vende la parcela del barrio avanzado a una constructora para hacer viviendas. “En ese solar hay cantidades ingentes de amianto y no se puede construir. Se puede hacer un parque, pero no viviendas”, afirmó Ruiz, que considera que no debe ser una empresa privada la que se encargue de ‘desamiantar’ estos terrenos para luego construir, sino que esta tarea la debe hacer la propia administración. “La Junta ha litigado con particulares para que limpien el amianto de sus parcelas, pero en las suyas, como el barrio avanzado, no ha hecho nada”, concluyó la coordinadora de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, que añadió además que el “problema del amianto es un problema de clase social porque se agudiza en los barrios como menor nivel de renta como son el Polígono y Santa Bárbara que son, además, donde se concentran las viviendas de protección oficial”.