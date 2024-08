La alcaldesa de La Estrella (Toledo): "El incendio ha calcinado el corazón de la Jara"

La alcaldesa de La Estrella (Toledo), Mónica González, ha lamentado que el incendio forestal que está activo desde el pasado martes en este municipio "ha calcinado el corazón de la Jara".

En unas declaraciones que ha hecho este jueves a los medios de comunicación desplazados a la zona del incendio, González ha asegurado que toda la comarca de la Jara "está consternada" por las consecuencias de este incendio, que ha catalogado como "devastador".

Asimismo, la regidora ha agradecido el trabajo coordinado de los medios que han participado en las labores de extinción, que ha calificado como "espectacular", ya que ha permitido que el incendio haya bajado a nivel cero de operatividad, que se haya estabilizado y que se haya podido levantar el confinamiento de los habitantes de cuatro localidades de la zona.

Agradecimiento a los profesionales

González ha dado las gracias al plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), a la Unidad Militar de Emergencias (UME), a las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica, al consorcio provincial de incendios de Toledo y a los voluntarios de Protección Civil.

También a los vecinos de La Estrella y de los pueblos de la zona y a sus ayuntamientos, que se han implicado "muchísimo" llevando agua y comida a las personas que luchan contra las llamas para propiciar la extinción del incendio.

En este sentido, ha comentado: "Estamos más cerca, pero aún no podemos cantar victoria", gracias al trabajo "que ha hecho toda la gente", ya que ha subrayado: "Se ha volcado toda Castilla-La Mancha y toda España con La Estrella, nos apoyado muchísimo y sólo tenemos palabras de agradecimiento, porque en cuestión de 24 horas hemos descendido a nivel 0".

Asimismo, ha mandado un mensaje de calma a la población, ya que según ha apuntado: "Se ha quemado lo más bonito, pero no lo mas importante, que son las personas de la comarca" y le ha pedido: "Que miremos con positividad al futuro, porque nuestras emblemáticas sierras volverán a lucir y nuestro patrimonio natural volverá a ser lo que era".

Evolución del incendio

No obstante, ha pedido prudencia a la población porque el incendio aún no está extinguido y ha instado a sus paisanos a que no circulen aún por los caminos, a que tengan cuidado al ir a alimentar a sus animales, al tiempo que ha apuntado que hasta que no se extinga no se hará una evaluación pormenorizada de los daños que ha ocasionado el fuego, que en principio ha quemado más de 2.500 hectáreas de terreno forestal.

Por su parte, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha confiado en que en las próximas horas el incendio pueda quedar controlado, lo que posibilitaría que pudiera ser extinguido el fin de semana, aunque ha considerado que es necesario estar pendiente de su evolución.

Gutiérrez ha dicho que ha sido un incendio "muy serio e importante", al tiempo que ha destacado las actuaciones coordinadas entre los equipos de las distintas administraciones que han participado en los trabajo de extinción del siniestro, que según el delegado de la Junta de Comunidades en Toledo, fue provocado por "una chispa", aunque no ha dado más detalles al respecto.