Page y Velázquez exhiben su buena sintonía: "El entendimiento irá en beneficio de Toledo"

Buen clima, complicidad, entendimiento y caras sonrientes. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y el alcalde de Toledo, el 'popular' Carlos Velázquez, se han reunido este viernes en el Palacio de Fuensalida y las sensaciones han sido positivas. Son rivales políticos, pero, al menos como punto de partida, tienen la intención de convertirse en colaboradores institucionales por el bien de la ciudad.

Velázquez, que entre los alcaldes de la región fue el más rápido en solicitar el encuentro, ha sido el primer regidor que el jefe del Ejecutivo autonómico recibe esta legislatura. Sobre la mesa, proyectos importantes para la capital castellano-manchega como la futura estación de AVE Madrid-Extremadura-Lisboa y el desarrollo del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM). En la cita han participado, además, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y el delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez.

Ha sido este último, precisamente, el que ha comparecido junto a Carlos Velázquez al finalizar la reunión, que ha sido provechosa y ha durado en torno a una hora y media. "Queríamos un entendimiento y creemos que va a ser posible. Yendo de la mano, las distintas administraciones somos más ágiles. Siempre es bueno poner encima de la mesa el interés general de los ciudadanos", ha asegurado el alcalde.

Martínez Guijarro, Gutiérrez, García-Page y Velázquez, de izquierda a derecha. Javier Longobardo

En la misma línea, Gutiérrez ha confirmado que existe buena sintonía. "Ha sido una reunión larga y se ha desarrollado en un extraordinario ambiente cordialidad, lo que deja claro y patente la voluntad de entendimiento entre las dos instituciones, algo que irá en beneficio de la ciudad", ha señalado el delegado, que ha recordado que "Page está especialmente empeñado y tiene mucho interés por el desarrollo y el progreso" de Toledo, donde fue alcalde entre 2007 y 2015.

El representante de la Junta en Toledo ha explicado que el encuentro ha servido para que el Gobierno regional y el Ayuntamiento toledano marquen una "agenda compartida de cara a los próximos años", con un "planteamiento global de ciudad que va más allá de una legislatura, más allá del corto plazo y de las contingencias políticas que puedan suceder".

Ha dicho, además, que se ha alcalzado el compromiso de mantener un "diálogo permanente". En ese marco, Velázquez ha anunciado que en las próximas semanas iniciará una ronda de contactos con los distintos consejeros del Ejecutivo regional "para abordar cuestiones concretas dentro de ese espíritu general de entendimiento".

Fomento, una prioridad

La primera Consejería que visite, a falta de confirmación, posiblemente sea la de Fomento, cuyo titular es Nacho Hernando. Y es el alcalde de Toledo ha anunciado que buscará su compromiso para que desde la Administración autonómica se tramite "de la manera más ágil posible un documento imprescindible", en referencia al futuro POM en el que sigue trabajando el Consistorio y que va a marcar "el desarrollo de la ciudad, sin menoscabo de ir trazando las líneas y actuaciones para evitar que Toledo siga paralizado".

Respecto a la futura estación del AVE Madrid-Extremadura-Portugal, que el anterior equipo de gobierno toledano propuso al Ministerio en el barrio del Polígono, Velázquez ha reconocido que en la reunión de este viernes "no se ha entrado en detalle" sobre si es la mejor alternativa. "La decisión tiene que ser lo más rápida posible porque el AVE Madrid-Lisboa es estratégico no solo en el país, sino en la Unión Europea. En la próxima reunión con Fomento se abordará, para que Toledo no sea un obstáculo para la infraestructura y se ponga en marcha lo antes posible", ha añadido.

El alcalde, de igual forma, ha considerado que el AVE Madrid-Lisboa será "algo histórico para la ciudad de Toledo" y marcará "un antes y un después".

