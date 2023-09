Todo listo para la Temporada de Otoño del Teatro de Rojas de Toledo: conoce la programación

La Temporada de Otoño del Teatro de Rojas de Toledo contará con un total de 92 actividades entre el 23 de septiembre y el 21 de enero de 2024. Así lo han presentado la concejala de Cultura, Ana Pérez, y el director del teatro, Francisco Plaza.

El público podrá disfrutar de teatro, danza, musicales y conciertos, espectáculos líricos, circo, magia, actividades docentes y talleres de formación, entre otros. "La programación está pensada y elaborada para satisfacer todos los gustos y preferencias de los ciudadanos de Toledo, con una amplia y variada gama de géneros y estilos".

Ciclos temáticos

Al igual que en otras ediciones, se estructura en ciclos temáticos, que agrupa las actividades en XXXI Muestra "Toledo siglo de oro", Ciclo de teatro y danza en familia, XVIII Ciclo internacional de danza y otros espectáculos fuera de Ciclo.

La XXXI edición de la Muestra de teatro clásico "Toledo siglo de oro" se inicia el 29 de septiembre y consta de un total de 15 títulos de los más destacados del panorama teatral español. Abrirá el 29 de septiembre con Vertumno.

El XVIII Ciclo Internacional de Danza consta de una decena de títulos destacados del panorama internacional, de importantes compañías y con espectáculos premiados y aclamados por el público y la crítica especializada.

El Teatro de Rojas acogerá seis de estos espectáculos e, incluye, el estreno nacional de Arte, pasión y solera, el 11 de noviembre. Por su parte, el Auditorio El Greco albergará los espectáculos de mayor formato de compañías internacionales, entre los que cabe destacar Bodas de sangre y suite flamenca, de la Compañía Antonio Gades, el 14 de octubre.

Asimismo, el Ciclo de teatro y danza en familia, orientado a los más pequeños, se compone de seis espectáculos.

Además de los tres ciclos, se realizarán tres óperas con dos compañías internacionales y una regional, entre las que cabe destacar Don Giovanni y representaciones teatrales como Burro de Ay Teatro con dramaturgia de Álvaro Tato y protagonizada por Carlos Hipólito.

Los espectáculos los completan el Gran Circo Acrobático de China y Lucio, una reflexión escénica que combina jazz y teatro a cargo de The New Jazz Collective y Yerbabuena Producciones. En el apartado musical, destaca el Concierto extraordinario de Navidad, con el espectáculo Gospel for Christmas, el tradicional Concierto extraordinario de Año Nuevo y el Concierto extraordinario de Reyes, con Un paseo por Broadway.

Premios

Por otro lado, Ana Pérez ha recordado que el 23 de septiembre, a las 20 horas, se llevará a cabo la Gala de los Premios Teatro de Rojas, con la actuación de Las niñas de Cádiz.

De su lado, Francisco Plaza ha informado que se va a mantener la política de precios que había hasta ahora. Se podrán adquirir los abonos para los tres ciclos entre el 8 y el 14 de septiembre. A partir de esta fecha se procederá a la venta individual de localidades para las actividades que conforman el abono. Las entradas para el resto de espectáculos fuera de ciclos se podrán adquirir a partir del mismo día de venta de abonos.

