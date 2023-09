Madrid despliega un helicóptero para rescatar a vecinos de Escalona y Bargas de los tejados

La Comunidad de Madrid ha desplegado el helicóptero del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos en los municipios toledanos de Escalona y Bargas, tras la petición de Castilla-La Mancha alertando de que hay personas aisladas en los tejados de sus viviendas.

Las fuertes lluvias de las últimas horas en la provincia de Toledo y en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid han dejado al menos dos muertos y una persona desaparecida, además de varios municipios aislados por las inundaciones.

En los municipios toledanos de Bargas y Casarrubios del Monte ha habido dos fallecidos, mientras se mantiene la búsqueda de un hombre en Aldea del Fresno (Madrid), tras encontrar con vida a su hijo de 10 años, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. En Villamiel (Toledo) también podría haber desaparecidos por el arrastre de vehículos.

En Escalona varios vecinos han tenido que subir a los tejados para protegerse de las crecidas de agua, al tiempo que se ha desbordado el río Alberche a su paso por el término municipal.



Fuentes municipales a han informado a EFE de que la lluvia ha dejado multitud de casas destrozadas y otras han quedado inundadas, al tiempo que han muerto animales ahogados por el agua.



"Esto es un desastre", han asegurado fuentes municipales, que han informado de que tanto el alcalde, Álvaro Gutiérrez, como el resto de concejales, bomberos, y voluntarios trabajan a pie de calle para ayudar a los vecinos que se han visto afectados por la DANA



El servicio de emergencias 112 ha informado a EFE de que en el municipio trabajan en estos momentos un gran número de efectivos en las labores de rescate y ante las inundaciones.

"Un ruido muy grande"

Una quincena de vecinos de Escalona ha tenido que ser desalojada de sus casas por los bomberos, siendo llevados al pabellón de la localidad para ser atendidos por la Cruz Roja, que está recogiendo ropa como mantas o sudaderas.

Uno de los desalojados ha sido Fernando Pesquera, que ha asegurado que de repente ha empezado a "oír un ruido muy grande" hasta que se ha dado cuenta que tanto por delante como por detrás de su casa estaba entrando agua. "He intentado poner tablas para que no entrará agua. Aunque el agua entraba por el retrete y por todos lados. Cuando me he ido el agua ya había subido unos 30 centímetros".

